Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии и вручен краповый берет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился одного из высших званий в российской военной системе. Указом президента России Владимира Путина Кадырову было присвоено высшее воинское звание «генерал армии», а также вручен краповый берет, являющийся главным символом сил специального назначения.

Как сообщает ТАСС, на торжественной церемонии в Грозном этот указ главы государства лично исполнил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Виктор Золотов.

Высшее звание и символ спецназа

В ходе церемонии Виктор Золотов вручил главе Чечни погоны генерала армии и краповый берет, считающийся гордостью спецподразделений:

Генерал армии: Это высшее офицерское звание в системе Вооруженных сил России (после маршала).

Вручение крапового берета: Глава Росгвардии в своей речи подчеркнул, что этот головной убор занимает исключительно важное место в традициях спецназа.