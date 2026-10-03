Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии и вручен краповый берет спецназа

·35·Мир
Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии и вручен краповый берет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился одного из высших званий в российской военной системе. Указом президента России Владимира Путина Кадырову было присвоено высшее воинское звание «генерал армии», а также вручен краповый берет, являющийся главным символом сил специального назначения.

Как сообщает ТАСС, на торжественной церемонии в Грозном этот указ главы государства лично исполнил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Виктор Золотов.

Высшее звание и символ спецназа

В ходе церемонии Виктор Золотов вручил главе Чечни погоны генерала армии и краповый берет, считающийся гордостью спецподразделений:

  • Генерал армии: Это высшее офицерское звание в системе Вооруженных сил России (после маршала).

  • Вручение крапового берета: Глава Росгвардии в своей речи подчеркнул, что этот головной убор занимает исключительно важное место в традициях спецназа.

«В знак признательности за заслуги в развитии подразделений специального назначения и войск Национальной гвардии в целом принято решение вручить генералу армии Кадырову этот важнейший символ правоохранительных войск», — отметил Виктор Золотов.

Рамзан КадыровВиктор ЗолотовРосгвардияКраповый берет
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с 99,85 процента голосов!Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с 99,85 процента голосов!21 сентября 16:12Генерал режима Асада сурово наказан: бывший начальник дамасской тюрьмы за решеткой!Генерал режима Асада сурово наказан: бывший начальник дамасской тюрьмы за решеткой!18 сентября 22:41Германия призвала граждан готовиться к войне — срочное и резкое заявление!Германия призвала граждан готовиться к войне — срочное и резкое заявление!19 сентября 17:15Гражданин Казахстана, искавший работу через Instagram, приговорён к 125 годам тюрьмыГражданин Казахстана, искавший работу через Instagram, приговорён к 125 годам тюрьмы3 августа 20:45Политическое землетрясение в Германии: Трамп раскритиковал «ужасные законы о миграции» БерлинаПолитическое землетрясение в Германии: Трамп раскритиковал «ужасные законы о миграции» Берлина9 сентября 11:59В Пакистане министр Фазал Шакур Хан похищен вооруженной группировкой (видео)В Пакистане министр Фазал Шакур Хан похищен вооруженной группировкой (видео)23 сентября 22:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына