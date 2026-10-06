Зачем «Талибан» арестовал поэтессу Мужду Узбек?

Силовые структуры «Талибана» в афганской провинции Тахар задержали поэтессу по имени Мужда Узбек. По данным источников в провинции, причиной ее ареста стали стихотворения женщины, критикующие политику «Талибана» и ситуацию в стране.

Источники сообщили изданию Кабул Нов 4 октября, что поэтесса была задержана четырьмя днями ранее в городе Талукан. Сообщается, что в настоящее время она содержится под стражей «Талибана».

Члены семьи поэтессы пока никак не прокомментировали данный инцидент. Провинциальные власти также хранят молчание по поводу ареста. В связи с этим точной информации о текущем состоянии Мужды Узбек и месте ее содержания нет.

Это происшествие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Интернет-пользователи требуют немедленного освобождения поэтессы.

В Афганистане усиливается давление на свободу слова

В Афганистане продолжаются ограничения в отношении свободы слова. С момента возвращения «Талибана» к власти в августе 2021 года журналисты, писатели и активисты подвергаются частым арестам.

Правозащитные организации регулярно фиксируют случаи произвольных арестов и давления на критиков режима в стране.

СМИ и сфера культуры также находятся под жестким контролем

К сегодняшнему дню «Талибан» ввел более двух десятков директив и ограничений с целью контроля деятельности средств массовой информации. В результате многие издания прекратили свою деятельность. Сотни журналистов были вынуждены покинуть страну из соображений безопасности или уйти в подполье.

В то же время серьезные ограничения установлены и для представителей искусства и культуры. Поэты, музыканты и другие творческие деятели сталкиваются с различными проверками. В атмосфере страха и давления многие деятели искусства вынуждены продолжать творчество в условиях цензуры.

«Талибан» также занимает позицию против прослушивания и исполнения музыки в стране. Поступали сообщения о том, что официальные лица конфискуют музыкальные инструменты и впоследствии уничтожают их.

Трансляция музыки по телевидению и радио также запрещена. В феврале текущего года сообщалось, что «Талибан» сжег более 600 музыкальных инструментов.

Правительство объяснило причину уничтожения конфискованных у населения музыкальных инструментов тем, что они «сбивают людей с пути».