В Калифорнии Рамазан и Курбан-хайит объявлены официальными выходными днями

·40·Мир
В Калифорнии Рамазан и Курбан-хайит объявлены официальными выходными днями

В Калифорнии, являющейся крупнейшим по численности населения и экономическому потенциалу регионом США, произошло историческое событие. Губернатор штата, представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом подписал закон о включении праздников Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в число официальных праздников на уровне штата.

Те Нью-Йорк Пост сообщает, что с вступлением данного решения в силу мусульмане получили право официально брать отгулы в дни священных праздников, а также пропускать занятия в школах и высших учебных заведениях.

Большая политика за историческим решением: борьба за голоса избирателей

Как отмечают международные политологи, в частности американист-аналитик Малек Дудаков, этот шаг принят не случайно и является серьезным политическим маневром, направленным на завоевание благосклонности мусульманской диаспоры перед приближающимися важными выборами:

  • Уроки 2024 года: На тех выборах Демократическая партия потеряла значительную часть иммигрантов из мусульманских стран. Тогда около 40 процентов избирателей поддержали Дональда Трампа, пообещавшего оперативно установить мир на Ближнем Востоке;

  • Разочарование и смена настроений: Однако из-за того, что ситуация в Газе и регионе вместо смягчения стала еще более напряженной, в настоящее время около 90 процентов американских мусульман выражают недовольство политикой Трампа;

  • Решающие штаты: Хотя доля мусульман в масштабах всей страны не так высока, как в европейских государствах, в колеблющихся штатах (свинг статес), таких как Мичиган, их голоса могут кардинально изменить исход президентских выборов или выборов в Конгресс. (Например, город Дирборн в Мичигане стал первым крупным населенным пунктом в США, где мусульмане составляют большинство).

Гнев республиканцев и культурное противостояние

Инициатива Ньюсома встретила резкое недовольство со стороны политических оппонентов — Республиканской партии:

  • Обвинения в «исламизации»: Консервативные политики открыто обвиняют демократов в попытке искусственной «исламизации» Америки ради получения политических дивидендов;

  • Раскол коалиции: По мнению специалистов, коалиция представителей разных национальностей и вероисповеданий, объединившаяся вокруг Трампа, на практике распалась. В настоящее время две трети еврейского населения США также выступают против прямого военного конфликта с Ираном.

От культурных споров к религиозным разногласиям

Демократы в данный момент стремятся позиционировать себя как единственную силу, способную снизить напряженность, привлекая аудиторию заявлениями об ограничении поставок оружия Израилю и введении санкций.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что в результате этих политических игр внутренняя политика Соединенных Штатов втягивается не только в идеологические и культурные дебаты, но и в углубляющиеся сложные религиозные дискуссии и новые конфликты. Несмотря на это, решение в Калифорнии останется историческим прецедентом в деле защиты прав миллионов мусульман, проживающих в США, на государственном уровне.

Гэвин НьюсомКалифорнияИд аль-ФитрИд аль-Адха
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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