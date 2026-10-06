Киберкатастрофа в Дании: в интернет утечли персональные данные 8,8 миллиона человек

В Дании, считающейся одной из самых цифровых стран Европы, произошла беспрецедентная по своим масштабам утечка данных, затрагивающая государственную безопасность и конфиденциальность граждан. По данным авторитетного информационного агентства Bloomberg, неизвестные лица получили доступ к Центральному реестру физических лиц страны (КПР).

В результате этого киберинцидента в открытый доступ попали имена и фамилии, точные домашние адреса и, что самое главное, секретные персональные идентификационные номера почти 8,8 миллиона человек.

Как при численности населения в 6 миллионов человек утекли данные 8,8 миллиона?

Эта цифра вызвала множество вопросов, поскольку официальное население Дании в настоящее время составляет около 6 миллионов человек. Ответственные лица прояснили ситуацию следующим образом:

Общий охват реестра: В едином реестре страны (КПР) зарегистрировано в общей сложности около 11 миллионов человек, причем в этот список входят не только живущие в настоящее время, но и умершие лица, а также бывшие граждане, переехавшие за границу;

Масштаб раскрытых данных: В результате нарушения системы безопасности большая часть этой общей базы — а именно набор данных на 8,8 миллиона человек — оказалась под контролем третьих лиц;

Угроза идентификационного номера: В Дании личный номер КПР является главным «цифровым ключом» для открытия банковских счетов, получения медицинских услуг и входа на все государственные порталы. Его попадание к посторонним лицам резко повышает риск мошенничества.

«Это чрезвычайно опасный инцидент»: Правительство начало экстренную проверку

На эту резонансную ситуацию официально отреагировала министр высшего образования, науки и цифровизации Дании Кристина Эгелунн:

«Это чрезвычайно серьезный и опасный инцидент. Мы никоим образом не можем допустить подобного подрыва безопасности государственной системы».

Министр поручила незамедлительно провести полную проверку всех уровней защиты центральной системы КПР. В то же время она призвала всех граждан быть бдительными и сделала серьезное предупреждение о недопустимости поддаваться на сомнительные звонки, фишинговые сообщения и мошенничество по электронной почте.

Цифровой урок для всего мира

По мнению специалистов, кража данных такого масштаба в западном государстве, которое на 100 процентов цифровизировало госуслуги и полностью отказалось от бумажной волокиты, является большим предупреждением для всего мира.

Этот инцидент показывает, что по мере централизации единой базы данных одна-единственная ошибка или уязвимость может поставить под угрозу безопасность граждан всей страны. В настоящее время продолжается киберрасследование международного уровня по выяснению причин хакерской атаки или технического сбоя в системе.