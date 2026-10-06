Киберкатастрофа в Дании: в интернет утечли персональные данные 8,8 миллиона человек

·29·Мир
Киберкатастрофа в Дании: в интернет утечли персональные данные 8,8 миллиона человек

В Дании, считающейся одной из самых цифровых стран Европы, произошла беспрецедентная по своим масштабам утечка данных, затрагивающая государственную безопасность и конфиденциальность граждан. По данным авторитетного информационного агентства Bloomberg, неизвестные лица получили доступ к Центральному реестру физических лиц страны (КПР).

В результате этого киберинцидента в открытый доступ попали имена и фамилии, точные домашние адреса и, что самое главное, секретные персональные идентификационные номера почти 8,8 миллиона человек.

Как при численности населения в 6 миллионов человек утекли данные 8,8 миллиона?

Эта цифра вызвала множество вопросов, поскольку официальное население Дании в настоящее время составляет около 6 миллионов человек. Ответственные лица прояснили ситуацию следующим образом:

  • Общий охват реестра: В едином реестре страны (КПР) зарегистрировано в общей сложности около 11 миллионов человек, причем в этот список входят не только живущие в настоящее время, но и умершие лица, а также бывшие граждане, переехавшие за границу;

  • Масштаб раскрытых данных: В результате нарушения системы безопасности большая часть этой общей базы — а именно набор данных на 8,8 миллиона человек — оказалась под контролем третьих лиц;

  • Угроза идентификационного номера: В Дании личный номер КПР является главным «цифровым ключом» для открытия банковских счетов, получения медицинских услуг и входа на все государственные порталы. Его попадание к посторонним лицам резко повышает риск мошенничества.

«Это чрезвычайно опасный инцидент»: Правительство начало экстренную проверку

На эту резонансную ситуацию официально отреагировала министр высшего образования, науки и цифровизации Дании Кристина Эгелунн:

«Это чрезвычайно серьезный и опасный инцидент. Мы никоим образом не можем допустить подобного подрыва безопасности государственной системы».

Министр поручила незамедлительно провести полную проверку всех уровней защиты центральной системы КПР. В то же время она призвала всех граждан быть бдительными и сделала серьезное предупреждение о недопустимости поддаваться на сомнительные звонки, фишинговые сообщения и мошенничество по электронной почте.

Цифровой урок для всего мира

По мнению специалистов, кража данных такого масштаба в западном государстве, которое на 100 процентов цифровизировало госуслуги и полностью отказалось от бумажной волокиты, является большим предупреждением для всего мира.

Этот инцидент показывает, что по мере централизации единой базы данных одна-единственная ошибка или уязвимость может поставить под угрозу безопасность граждан всей страны. В настоящее время продолжается киберрасследование международного уровня по выяснению причин хакерской атаки или технического сбоя в системе.

Данияреестр CPRкибербезопасностьКристина Эгелунн
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Утечка нефти в Мексиканском заливе: ЧП на трубопроводе ПемексУтечка нефти в Мексиканском заливе: ЧП на трубопроводе Пемекс12 сентября 17:10Девушка, показавшая паспорт в видео, попалась на удочку мошенниковДевушка, показавшая паспорт в видео, попалась на удочку мошенников12 сентября 15:37Россия резко оценила инициативу Трампа по Украине...Россия резко оценила инициативу Трампа по Украине...4 сентября 14:26Мужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличьеМужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличьеВчера 00:07На Шри-Ланке найдены скелеты 572 человек: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли?На Шри-Ланке найдены скелеты 572 человек: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли?21 сентября 11:299-миллионная яхта затонула9-миллионная яхта затонула17 августа 14:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына