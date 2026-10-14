В Дании учителям разрешат применять физическую силу к ученикам-нарушителям порядка

·61·Мир
В Дании учителям разрешат применять физическую силу к ученикам-нарушителям порядка

Ожидается, что с августа 2027 года в Дании учителя получат право принудительно выводить из класса учеников, мешающих учебному процессу, и в случае необходимости применять физическую силу. Новый порядок разработан в целях укрепления дисциплины в школах и борьбы с насилием и агрессивным поведением среди учащихся.

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством образования, применение физической силы не будет рассматриваться как обычная мера и может использоваться только в исключительных случаях, когда это необходимо. О каждом таком инциденте обязательно должны быть проинформированы родители ученика и соответствующий муниципальный совет.

По результатам исследования, опубликованного министерством, в 2025 году в 55 процентах школьных классов Дании хотя бы раз наблюдалось физическое насилие между учениками. В начальных классах этот показатель составил 75 процентов, в 4–6 классах — 59 процентов, а в 7–10 классах — 27 процентов.

Результаты опроса показали и другой аспект: в 60 процентах классов, где были зафиксированы проявления насилия или агрессивного поведения, причиной становились один или два ученика.

Новый порядок направлен на то, чтобы наделить учителей более чёткими полномочиями в сложных ситуациях и обеспечить безопасность в классе. Тем не менее физическое вмешательство должно быть крайней мерой, применяться соразмерно ситуации и наносить ученику минимально возможный вред.

ДанияМинистерство образованияфизическое насилиешколы Дании
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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