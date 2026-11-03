Лазер или микроволновое оружие? Разведка США раскрыла орбитальные планы Китая

Военная разведка США зафиксировала появление в распоряжении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перспективной системы направленной энергии, предназначенной для размещения в космосе.

По оценкам аналитиков Пентагона, эта разработка к концу текущего десятилетия может создать серьезную и прямую угрозу для системы спутников на околоземной орбите. Подробности отчета Разведывательного управления Министерства обороны США (ДИА) опубликовал специализированный военный портал Те Вар Зоне (ТВЗ).

Как работает новая система: временное ослепление и полное выведение из строя

Американские военные эксперты установили, что новое космическое оружие Пекина способно оказывать комплексное воздействие на аппараты противника:

Масштаб воздействия: Данная система способна препятствовать работе спутников, ухудшать их оптические и электронные характеристики или полностью выводить орбитальные аппараты из строя;

Оптимальный инструмент для НОАК: В разведывательном отчете подчеркивается, что китайские военные рассматривают оружие направленной энергии как наиболее предпочтительный способ нанесения ударов по целям в космосе. Это связано с тем, что оно позволяет наносить как временные (ослепление сенсоров), так и необратимые (полное уничтожение аппарата) повреждения;

Бой без космического мусора: В отличие от классических ракет, этот тип лучевого оружия не оставляет в космосе осколков и опасного орбитального мусора, что затрудняет определение источника удара.

Секретная технология: что именно Пекин испытывает на орбите?

В открытой части отчета не приводится подробной информации о том, на какой именно технологической основе работает эта система: