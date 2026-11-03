Лазер или микроволновое оружие? Разведка США раскрыла орбитальные планы Китая
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- Военная разведка США зафиксировала разработку Народно-освободительной армией Китая (НОАК) новой системы направленной энергии, предназначенной для применения против спутников в космосе.
- Данная технология к концу текущего десятилетия может представлять серьезную угрозу для США.
- Она способна наносить угрозу путем временного выведения из строя или полного уничтожения аппаратов на околоземной орбите.
Военная разведка США зафиксировала появление в распоряжении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перспективной системы направленной энергии, предназначенной для размещения в космосе.
По оценкам аналитиков Пентагона, эта разработка к концу текущего десятилетия может создать серьезную и прямую угрозу для системы спутников на околоземной орбите. Подробности отчета Разведывательного управления Министерства обороны США (ДИА) опубликовал специализированный военный портал Те Вар Зоне (ТВЗ).
Как работает новая система: временное ослепление и полное выведение из строя
Американские военные эксперты установили, что новое космическое оружие Пекина способно оказывать комплексное воздействие на аппараты противника:
Масштаб воздействия: Данная система способна препятствовать работе спутников, ухудшать их оптические и электронные характеристики или полностью выводить орбитальные аппараты из строя;
Оптимальный инструмент для НОАК: В разведывательном отчете подчеркивается, что китайские военные рассматривают оружие направленной энергии как наиболее предпочтительный способ нанесения ударов по целям в космосе. Это связано с тем, что оно позволяет наносить как временные (ослепление сенсоров), так и необратимые (полное уничтожение аппарата) повреждения;
Бой без космического мусора: В отличие от классических ракет, этот тип лучевого оружия не оставляет в космосе осколков и опасного орбитального мусора, что затрудняет определение источника удара.
Секретная технология: что именно Пекин испытывает на орбите?
В открытой части отчета не приводится подробной информации о том, на какой именно технологической основе работает эта система:
Вероятные технологии: Военные эксперты предполагают, что речь может идти о размещаемых в космосе боевых лазерах, мощных микроволновых установках (ХПМ), генераторах пучков частиц или гибридной комбинации этих технологий;
Борьба за космос: Подобная активность Китая ускоряет новую гонку вооружений в космосе. Для Пентагона, который сильно зависит от спутников в системах связи, ГПС-навигации и раннего предупреждения о ракетном нападении, это является крайне чувствительной и серьезной угрозой.
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