Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?

Министерство обороны США (Пентагон) подписало стратегический контракт на общую сумму 20,7 миллиарда долларов с ведущим военно-промышленным гигантом страны — корпорацией RTX Корп. (подразделение Raytheon). Согласно официальному заявлению Пентагона, это крупное соглашение, рассчитанное на пять лет (с возможностью продления еще на два года), предусматривает почти двукратное увеличение объемов производства ракет класса «воздух-воздух», в частности современных ракет АМРААМ.

Как отмечают американские СМИ, данное решение было принято администрацией президента Дональда Трампа в рамках плана по экстренному устранению дефицита вооружений, возникшего в результате активных боевых действий с Ираном. По данным Центра стратегических и международных исследований (КСИС), вооруженные силы США всего за два месяца израсходовали треть имеющихся крылатых ракет Томахавк (более 1 тысячи) и почти половину зенитных ракет высшей категории Патриот. Для полного восстановления существующих запасов потребуется не менее трех лет.

«20,7 млрд долларов, 1000 израсходованных Томахавк и 3-летний пробел»: 5 основных фактов

Самые важные данные о кризисе резервов в военно-промышленном комплексе США и новом мегаконтракте:

Мегасоглашение на 20,7 миллиарда долларов: Пентагон и RTX (Raytheon) договорились об увеличении производства ракет АМРААМ класса «воздух-воздух» в 2 раза на срок 5+2 года;

Запасы исчерпываются из-за войны в Иране: Всего за 2 месяца боев было выпущено более 1 тысячи ракет Томахавк, что уничтожило треть имеющихся на складах запасов;

Израсходована половина систем Патриот: По данным аналитического центра КСИС, было использовано около 50% самых дорогих противоракет американской системы противовоздушной обороны Патриот;

Низкие темпы производства: Несмотря на то, что заводы работают круглосуточно, по сообщению Те Валл Стрит Джурнал, в текущем году вместо запланированных 1000 Томахавк будет произведено лишь 400;

Срок восстановления не менее 3 лет: Эксперты заявили, что для полного пополнения запасов систем Патриот, ТААД, СМ-3, СМ-6 и АМРААМ потребуется 3 года и более.

Классификация кризисного состояния американского ВПК и запасов оружия

Анализ закупок Пентагона, израсходованных средств и возможностей восстановления:

Вид и система вооружения Показатель расхода (в иранском конфликте) Новые контракты и производственный план Срок полного восстановления запаса АМРААМ (ракеты «воздух-воздух») Израсходованы боевой авиацией в рекордном количестве Контракт с RTX на $20,7 млрд (производство вырастет в 2 раза) Плановый производственный процесс на 5+2 года Томахавк (крылатые ракеты) Израсходовано более 1 000 (треть от общих запасов) В августе заключен контракт на $23 млрд (цель — 1000 в год, по факту — 400) 3 года и более Патриот (противоракеты ЗРК) Израсходована ровно половина (50%) существующих запасов со складов Lockheed Martin нанимает рабочих для утроения производства в Арканзасе 3–4 года бесперебойной работы мощностей Системы СМ-3, СМ-6 и ТААД Резко сократились, возросли потребности военного флота и ПВО Boeing, Northrop Grumman и Л3Харрис строят новые цеха Требуется более 3 лет

Военная и промышленная экспертиза: Почему сильнейшая армия мира столкнулась с дефицитом?

Выводы военных аналитиков, экспертов по вооружениям и специалистов по логистике:

«Высокая цена высокоточных войн»: В современных конфликтах высокоточные крылатые и зенитные ракеты расходуются тысячами всего за несколько недель; однако производство столь сложного оружия не происходит за ночь — микрочипы, оптика и специальные ракетные двигатели зависят от глобальной цепочки поставок, и создавать их можно лишь по нескольку десятков в месяц;

Промышленная слабость и «давление администрации Трампа»: Несмотря на выделение крупных финансовых средств в размере 20,7 и 23 миллиардов долларов, производственные мощности заводов ограничены; даже перейдя на круглосуточный режим работы, завод RTX в Аризоне способен выпускать лишь 400 ракет Томахавк в год, что означает неспособность военно-промышленного комплекса США полностью перейти с мирных рельсов на военную экономику;

Угроза глобального геополитического пробела: Резкий расход запасов в операциях против Ирана может сделать США более уязвимыми в стратегическом плане в других регионах, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, поскольку такие системы, как СМ-6, Патриот и АМРААМ, являются глобальным оборонительным щитом США и их союзников.

А как вы считаете, сможет ли военно-промышленный комплекс США в короткие сроки восстановить свои запасы за счет миллиардных контрактов, или столь масштабный дефицит оружия повлияет на глобальные позиции Америки? Как вы думаете, сколько еще может продлиться продолжающаяся военная напряженность с Ираном? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь важнейшим анализом мировой безопасности со всеми заинтересованными!