16-летний подросток уже пять лет живет в бассейне

16-летний Икбал Шайх, проживающий в штате Западная Бенгалия в Индии, рассказал, что последние пять лет проводит большую часть времени в воде. По словам подростка, причиной тому стало неизвестное кожное заболевание, которое доставляет ему беспокойство, а вода немного облегчает боль и жжение.

Сообщается, что Икбал Шайх из района Муршидабад в Западной Бенгалии провел значительную часть последней половины десятилетия в небольшом бассейне. По его словам, вода помогает остудить его «горящую кожу» и унять боль.

Подросток и его семья неоднократно обращались в различные больницы. Они также ходили к лекарям, выдававшим себя за целителей. Однако до сих пор специалисты не смогли поставить точный диагноз Икбалу и найти эффективное средство от его недуга.

Жить круглые сутки в бассейне на протяжении пяти лет — ситуация, которую трудно представить обычному человеку. Но, как утверждают Икбал и его близкие, если подросток надолго выходит из воды, он начинает ощущать сильную и невыносимую боль. Именно поэтому, по его словам, он вынужден проводить столько времени в воде.

Икбал также связывает причину этого неприятного недуга со сверхъестественными силами. Он считает, что это может быть воздействием «джиннов, фей или других потусторонних существ».

Недавно в интернете широко распространились видеоролики, на которых 16-летний подросток стоит в воде по шею. Кадры вызвали бурное обсуждение в социальных сетях, и пользователи высказали самые разные мнения о состоянии Икбала.

В частности, ряд пользователей платформы Reddit предположили, что симптомы у подростка похожи на редкое заболевание под названием эритромелалгия.

Эритромелалгия в основном поражает ноги, но может наблюдаться и на других частях тела. Среди наиболее распространенных признаков этого состояния — сильное ощущение жжения в коже и покраснение.

В настоящее время точная причина эритромелалгии до конца не известна. Некоторые специалисты считают, что ее возникновение может быть связано с генетическими факторами. Однако диагноз именно этого заболевания Икбалу пока не подтвержден.

Сообщается, что необычная судьба подростка привлекла внимание даже Ананта Амбани — наследника крупной бизнес-империи Амбани в Индии.

По имеющимся данным, Ананта Амбани организовал доставку 16-летнего Икбала в Мумбаи для обследования и лечения. Подростка перевезли из Западной Бенгалии в Мумбаи на расстояние более 1300 миль.

Ожидается, что теперь Икбал пройдет осмотр команды врачей в Мумбаи. Специалисты попытаются поставить точный диагноз его неизвестному состоянию и, по возможности, найти эффективный метод лечения.