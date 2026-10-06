Дональд Трамп предложил помощь в связи с угрозой чумы в России

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о возможном распространении чумы в Иркутской области России. Он предложил России помощь в связи с этой ситуацией. Об этом сообщает КНБК.

Общаясь с журналистами в Белом доме 5 октября, Трамп заявил о готовности оказать помощь России после появления информации о гибели сотрудника научно-исследовательского института, занимающегося изучением чумы в Иркутске.

Трамп сообщил, что еще не обсуждал данный инцидент с российскими официальными лицами. При этом он назвал чуму серьезным заболеванием, подчеркнув, что некоторые микробы становятся все более агрессивными.

В Государственном департаменте США заявили, что ситуация отслеживается в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и другими ведомствами. В ведомстве отметили, что многие детали пока не подтверждены.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что точная причина смерти сотрудника пока не подтверждена. По имеющимся данным, организация оценивает уровень риска для населения как низкий.

Ранее российские официальные лица сообщали, что 29 сентября сотрудница противочумного института в Иркутске была госпитализирована с симптомами тяжелой пневмонии и скончалась в ночь с 1 на 2 октября.