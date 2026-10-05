Российские власти призвали не верить слухам о «холере» в Иркутске

·52·Мир
Российские власти призвали не верить слухам о «холере» в Иркутске

Сообщения о вспышке холеры в Иркутской области, появившиеся в интернете, не были подтверждены российскими властями. 5 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал население не верить подобным слухам.

По словам Пескова, основным уполномоченным органом по санитарно-эпидемиологическим вопросам является Роспотребнадзор. Он рекомендовал населению опираться исключительно на официальные данные этой организации.

Роспотребнадзор сообщил, что по ситуации в Иркутской области были проведены соответствующие проверки и анализы. По данным ведомства, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной.

Ранее сообщалось, что сотрудница противочумного института в Иркутске была госпитализирована с симптомами пневмонии и скончалась. О причинах ее смерти распространялись различные предположения.

На фоне инцидента Центральная Азия, включая Узбекистан, усилила меры предосторожности по предотвращению проникновения особо опасных инфекций.

ИркутскДмитрий ПесковРоспотребнадзорУзбекистанЗдравоохранение
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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