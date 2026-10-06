Как новая гиперзвуковая ракета США обходит системы противовоздушной обороны?

·1·Мир
Как новая гиперзвуковая ракета США обходит системы противовоздушной обороны?

ВВС США в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии провели первое успешное летное испытание по проекту ХАКМ (Хйперсоник Аттак Круисе Миссиле) — гиперзвуковой крылатой ракеты нового поколения. Об этом сообщает авторитетное военное издание Те Вар Зоне со ссылкой на американских военных чиновников.

По словам официального представителя ВВС США, данное испытание было осуществлено в рамках программы по совершенствованию возможностей нанесения высокоточных ударов по удаленным целям с непреодолимой скоростью.

Секретный пуск на полигоне Вумера

Хотя в официальных военных данных марка самолета-носителя и название полигона не разглашались, по информации Те Вар Зоне, историческое испытание прошло на известном военно-испытательном полигоне Вумера Тест Ранге в Австралии:

  • Воздушный старт: Самолет ВВС Австралии сбросил испытательный образец ХАКМ на заданной высоте в специально выделенном воздушном пространстве;

  • Сбор данных: В ходе полета были успешно записаны важнейшие телеметрические показатели аэродинамики ракеты, ее выхода в гиперзвуковую среду и стабильной работы агрегатов.

Скорость 7 Махов и компактность: технические возможности ХАКМ

Точные технические характеристики ракеты ХАКМ полностью засекречены. Тем не менее, данные из открытых военных источников раскрывают ее крайне опасные свойства:

  • Двухступенчатая гиперзвуковая система: Ракета состоит из твердотопливного ускорителя (стартового блока) и боевой летной части, оснащенной независимым гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем;

  • Скорость и маневренность: Оружие способно развивать скорость примерно 7 Махов (в 7 раз выше скорости звука). Быстро движущийся планер обладает способностью совершать резкие маневровые движения по высоте и направлению, что делает его практически незаметным для радаров современной противоракетной обороны (ПРО);

  • Радиус действия: Проектная дальность удара ракеты составляет 500 километров;

  • Компактный размер для истребителей: В отличие от тяжелых и крупных гиперзвуковых комплексов, ХАКМ имеет компактные размеры. По этой причине ее могут использовать не только стратегические бомбардировщики, но и тактические истребители — основные носители Ф-15Э Стрике Эагле и самолеты морской авиации Ф/А-18Ф Супер Хорнет.

Задержки и сроки серийного производства

Испытания проекта неоднократно откладывались из-за его технической сложности. Первоначально испытания планировались на 2024 год, однако сроки перенесли сначала на 2025 год, а затем на 2026 год.

После первого успешного пуска в Австралии Министерство обороны США переходит к следующему этапу программы. Цель ВВС США — до конца 2027 года приступить к массовому производству гиперзвуковых крылатых ракет ХАКМ по крайней мере в мелкосерийном масштабе и поставить их на боевое дежурство.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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