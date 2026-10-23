Армия США испытывает гибридный грузовой самолет уникальной конструкции

ВВС США проявили большой интерес к перспективному авиационному проекту, направленному на коренное изменение системы военной логистики и снабжения. Пентагон выделил грант в размере 3,5 миллиона долларов на развитие программы регионального грузового самолета KONA, разрабатываемого компанией Натилус.

Эта инвестиция была предоставлена в рамках программы Оператионал Энергй – Инноватион и направлена на вывод проекта на этап реальных летных испытаний полноразмерного самолета, а также на практическую демонстрацию его возможностей снабжения в сложных военных условиях.

Отказ от традиционной авиации: чудо «интегрированного крыла»

Главная техническая новинка самолета KONA заключается в его аэродинамической структуре:

Революционная конструкция: Если в обычных самолетах крылья крепятся к цилиндрическому фюзеляжу отдельно, то в аппарате KONA фюзеляж и крыло интегрированы в единое целое — как единый аэродинамический корпус;

30-процентная экономия: По заявлению производителя, данная аэродинамическая структура резко снижает сопротивление воздуха, что позволяет сэкономить почти до 30 процентов расхода топлива по сравнению с конкурентами традиционной конструкции (данный показатель будет полностью оценен в ходе будущих практических летных испытаний).

Военные возможности: объем груза и двойное управление

Проект объединяет в себе ряд характеристик, важных для военного снабжения:

Два режима управления: Предусмотрено управление аппаратом как обычным образом — с участием экипажа (пилота), так и полностью в беспилотном режиме в сложных и опасных условиях;

Грузоподъемность и дальность: Самолет способен перевозить до 3,8 тонн груза, а дальность его полета составляет примерно 1480 километров ;

Отдаленные и изолированные базы: Эти показатели делают KONA оптимальным средством для цепочки поставок между удаленными друг от друга военными объектами с ограниченным топливным снабжением.

Тактическое значение: золотая середина между Кессна и Херкулес

Ожидается, что новое воздушное судно заполнит пробел между легким Кессна К-208 и тяжелым тактическим транспортным самолетом К-130 Херкулес:

Полеты на коротких полосах: Самолет может беспрепятственно использовать короткие взлетно-посадочные полосы, что создает условия для его применения не только на стандартных аэродромах, но и на множестве полевых площадок;

Снижение зависимости от крупных самолетов: Полная адаптация к существующей грузовой инфраструктуре позволит американским военным не использовать дорогие и крупные самолеты для доставки небольших грузов, существенно сократив тем самым расходы.

Выделенные средства будут направлены не на покупку готового аппарата, а на полное завершение инженерных и испытательных этапов проекта KONA.