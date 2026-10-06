Башня из людей: на необычном соревновании в Испании зафиксирован исторический результат

В испанском городе Таррагона прошли традиционные соревнования «кастельс» (кастеллс), в ходе которых люди взбираются друг другу на плечи, возводя гигантские башни. На состоявшемся 4 октября КсКсКс конкурсе человеческих башен в Таррагоне приняли участие 12 сильнейших команд Каталонии. Об этом сообщает Каталан Невс.

В ходе состязания сотни участников карабкаются на плечи друг другу, создавая максимально высокие и сложные конструкции. Самые сильные команды строят башни высотой до 10 этажей. При этом важно не только возвести башню, но и безопасно полностью опустить ее.

В этом году команда Кастеллерс де Вилафранка заняла первое место, набрав 14 635 очков. Сначала коллектив успешно выполнил две 10-этажные башни. А на решающем этапе соревнований они впервые в истории сумели полностью построить и безопасно опустить девятиэтажную башню «9 де 9 амб фолре», состоящую из девятислойных пластов.

Традиция «кастельс» имеет почти 200-летнюю историю в Каталонии. По данным ЮНЕСКО, человеческие башни обычно насчитывают от шести до 10 этажей, а это мастерство передается из поколения в поколение.

16 ноября 2010 года традиция «кастельс» была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.