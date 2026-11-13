В Германии озвучили необычное условие работы, за которую предоставляют бесплатное жилье

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В Германии озвучили необычное условие работы, за которую предоставляют бесплатное жилье

В Германии появилось необычное предложение о работе. В городе Бад-Вимпфен ищут нового смотрителя для исторической Синей башни, которой почти 900 лет. Самое интересное, что кандидату, занявшему эту должность, бесплатно предоставляется квартира площадью 53 квадратных метра, расположенная прямо в башне. Однако будущему сотруднику придется самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Синяя башня, построенная примерно в 1170 году и имеющая высоту около 58 метров, считается одним из важнейших исторических символов города. В прошлом она входила в состав императорской резиденции династии Штауфенов и до сих пор сохраняет свое историческое значение.

Обязанности нового смотрителя не ограничиваются только проживанием в башне. Он должен встречать туристов и посетителей, приходящих к историческому памятнику, продавать входные билеты, а также следить за порядком и безопасностью в здании. Кроме того, определенная часть дохода от продажи билетов будет выплачиваться самому смотрителю.

Жилая площадь в башне составляет 53 квадратных метра и включает в себя одну комнату, кухню и ванную. Однако у проживания в этой квартире есть свои трудности: чтобы добраться до дома, каждый раз придется преодолевать 134 ступеньки, так как в историческом здании нет лифта.

В связи с этим работодатели требуют от будущего кандидата хорошей физической подготовки, ответственности, умения вежливо общаться с людьми и интереса к истории города.

В настоящее время смотрителем Синей башни является 75-летняя Бланка Кнодель. Она живет в этой башне с 1996 года, следя за ее историческим обликом и повседневной деятельностью. Более того, именно в этой башне она вырастила троих своих детей.

Бланка Кнодель завершит свою работу 10 января 2027 года. В связи с этим планируется найти нового смотрителя и подготовить его к работе; ожидается, что кандидат будет определен до 1 марта.

Стоит отметить, что в Германии и раньше встречались необычные предложения о продаже или работе, связанные с историческими зданиями. Например, недавно 800-летний замок Шнадиц в городе Бад-Дюбен (федеральная земля Саксония) был выставлен на продажу всего за 1 евро. Однако у такой низкой цены есть свое условие: покупатель должен отреставрировать и восстановить историческое сооружение. Эксперты оценили полную реконструкцию замка примерно в 20 миллионов евро.

Кроме того, бывший завод КсИКс века в городе Тангерхютте (земля Саксония-Анхальт) также был выставлен на аукцион за 1 евро. Это предприятие, основанное в 1842 году, в свое время было одним из крупнейших производственных центров, экспортировавшим продукцию в такие страны, как Япония, Египет и Аргентина.

Однако после ликвидации Германской Демократической Республики завод прекратил свою деятельность и постепенно пришел в запустение. Тот, кто захочет его купить, обязан уделить внимание историческому зданию, в частности, укрепить фасады и сохранить сооружение для будущих поколений.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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