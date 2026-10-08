Жутковатое зрелище: в Индонезии тело человека, умершего 350 лет назад, до сих пор хранится дома

Хотя прошло уже почти 350 лет, его тело сохранилось до сих пор. В горной деревне Дживика в индонезийской провинции Папуа древняя мумия, принадлежащая народу дани, бережно почитается как предок.

По местным источникам, мумия принадлежит воину-вождю по имени Вим Моток Мабел. Считается, что его возраст составляет около 350 лет.

Согласно древней традиции народа дани, тело умершего сушили особым способом с помощью дыма. Этот процесс замедлил разложение и позволил телу сохраниться в течение долгого времени.

Однако эта мумия — не просто исторический экспонат. Народ дани ценит её как предка и хранит в специальном традиционном доме. Этот обычай связан с сохранением памяти о предках и передачей их истории будущим поколениям.

Сегодня эта мумия в Дживике привлекает большой интерес как одна из самых необычных культурных традиций региона Папуа.