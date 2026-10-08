Жутковатое зрелище: в Индонезии тело человека, умершего 350 лет назад, до сих пор хранится дома

·9·Мир
Жутковатое зрелище: в Индонезии тело человека, умершего 350 лет назад, до сих пор хранится дома

Хотя прошло уже почти 350 лет, его тело сохранилось до сих пор. В горной деревне Дживика в индонезийской провинции Папуа древняя мумия, принадлежащая народу дани, бережно почитается как предок.

По местным источникам, мумия принадлежит воину-вождю по имени Вим Моток Мабел. Считается, что его возраст составляет около 350 лет.

Согласно древней традиции народа дани, тело умершего сушили особым способом с помощью дыма. Этот процесс замедлил разложение и позволил телу сохраниться в течение долгого времени.

Однако эта мумия — не просто исторический экспонат. Народ дани ценит её как предка и хранит в специальном традиционном доме. Этот обычай связан с сохранением памяти о предках и передачей их истории будущим поколениям.

Сегодня эта мумия в Дживике привлекает большой интерес как одна из самых необычных культурных традиций региона Папуа.

народ даниПапуаВим Моток МабелДживика
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Скандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСкандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллиона27 августа 21:57Найдены останки ядерного исследователя, пропавшего год назадНайдены останки ядерного исследователя, пропавшего год назад2 июня 14:29Установлена личность девушки, чью могилу нашли спустя 48 летУстановлена личность девушки, чью могилу нашли спустя 48 лет30 июля 01:25Страшная авария в Индонезии: столкнулись автобус и бензовозСтрашная авария в Индонезии: столкнулись автобус и бензовоз6 мая 21:39В Турции задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в торговле людьмиВ Турции задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в торговле людьмиСегодня 14:32Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариковДвухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариковСегодня 14:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?