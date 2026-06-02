Найдены останки ядерного исследователя, пропавшего год назад

В штате Нью-Мексико, США, были обнаружены останки сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории, который числился пропавшим без вести более года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сообщается, что останки принадлежат 53-летней Мелиссе Касиас, которую в последний раз видели 26 июня 2025 года в районе автомагистрали штата. Ее тело было найдено туристом 28 мая 2026 года в районе хребта Макгаффи в национальном лесу Карсон.

«Следователи установили, что рядом с останками также был найден пистолет», — говорится в заявлении полиции штата.





Профессиональная деятельность погибшей была связана с космическими, оборонными и ядерными исследованиями. Она пополнила список американских ученых, пропавших без вести или скончавшихся за последние месяцы. Некоторые из этих случаев были квалифицированы как самоубийства, другие объяснялись иными причинами.

Однако эти события вызвали волну домыслов и теорий заговора в интернете, привлекая внимание даже членов Конгресса. Также к президенту США Дональду Трампу поступили призывы провести тщательное расследование данных инцидентов.

По данным полиции, личность Касиас была подтверждена совместно с офисом судебно-медицинской экспертизы Нью-Мексико. Причина смерти пока не установлена. Расследование обстоятельств исчезновения Касиас продолжается.

Как исчезла Касиас?

В интервью телеканалу NBC в июле 2025 года муж Касиас, Марк, рассказал, что в последний раз видел ее 26 июня в 06:15 утра. По его словам, в тот день он отвез супругу на объект, участвующий в хранении ядерного арсенала США.

По словам Марка, Мелисса планировала отправиться по служебным делам в другую точку кампуса лаборатории площадью 40 квадратных миль. При этом она должна была вернуть семейный автомобиль до 11:00.

«В тот день я разговаривал с ней почти в последний раз», — сказал Марк.





Позже следователи выяснили, что Мелисса неожиданно вернулась домой утром того же дня. Когда дочь Сьерра спросила, почему она вернулась в 07:45, мать ответила, что забыла свой пропуск.

«Для входа на объект требуется пропуск, и она предъявила его в тот день», — сказал Марк.





Когда Мелисса не вернула машину в назначенное время, Марк сначала подумал, что она занята работой. Однако вскоре позвонил руководитель Мелиссы и поинтересовался ее местонахождением.

«Он спросил меня: “С Мелиссой все в порядке?”. Я ответил: “Да, она должна быть на работе”. Но он сказал: “Нет, ее нет на работе”», — вспоминает Марк.

Согласно данным следствия, Мелиссу в последний раз видели примерно в 14:18. Тогда знакомый семьи заметил, как она двигалась на восток по шоссе 518 в штате Нью-Мексико.

Следователи обнаружили все личные вещи Мелиссы, включая сумочку и «очищенные» телефоны, у нее дома. После обнаружения останков члены семьи погибшей сообщили, что тело было найдено в районе, где ранее уже проводились поисковые работы.