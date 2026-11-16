В Узбекистане усилят борьбу с киберпреступностью и торговлей людьми

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В Узбекистане усилят борьбу с киберпреступностью и торговлей людьми
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  • Указом Президента № УП-242 от 10 ноября утверждены 7 национальных программ и планов мероприятий на 2027–2031 годы.
  • В сотрудничестве с Министерством внутренних дел и банками будет создан специальный центр, работающий в режиме 24/7 для борьбы с киберпреступностью.
  • Он запустит механизм оперативного отслеживания движения денежных средств и принятия незамедлительных мер в случаях мошенничества.

В стране принят важный документ, направленный на обеспечение безопасности, раннюю профилактику правонарушений и дальнейшее усиление правовой защиты населения. Указом Президента № УП-242 от 10 ноября утверждены 7 национальных программ и планов мероприятий на 2027–2031 годы.

Круглосуточный центр и контроль в киберпространстве

Согласно указу, до декабря 2026 года будет разработан проект специального нормативно-правового акта. В соответствии с ним, при участии Министерства внутренних дел и банков будет создан специальный центр, работающий в режиме 24/7.

Как только в этот центр поступит сообщение о мошеннических действиях или кражах в киберпространстве, он запустит механизм оперативного отслеживания движения денежных средств и принятия незамедлительных мер.

Направление новых мер

Основные задачи и механизмы

Борьба с киберпреступностью

Создание оперативного центра, работающего 24/7 в сотрудничестве МВД и банков

Помощь жертвам торговли людьми

Предоставление безопасного места и медицинской помощи незамедлительно, не дожидаясь официальной идентификации

Ответственные ведомства

МВД, СГБ, Генеральная прокуратура, Министерство цифровых технологий и комиссии

Правовое просвещение

Внедрение программы правовой грамотности в школах с 1 по 11 классы

Оперативная помощь пострадавшим от торговли людьми

В документе определено коренное совершенствование отношения к лицам, пострадавшим от торговли людьми. В частности:

  • Предотвращается ожидание пострадавшим лицом окончательной идентификации или утверждения личного плана для получения помощи.

  • На ответственное лицо, выявившее пострадавшего, возлагается обязанность незамедлительно обеспечить его безопасным местом, медицинской помощью и переводчиком.

  • Усиливаются механизмы контроля за своевременным и адресным оказанием помощи.

Ответственными за своевременное и эффективное исполнение данных задач назначены МВД, Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура и Министерство цифровых технологий.

Программа правовой грамотности в школах

Также в рамках данного указа планируется внедрение программы правовой грамотности во всех общеобразовательных школах страны. Согласно ей, с 1 по 11 класс с учащимися будет проводиться правовая просветительская работа, а на практических занятиях их будут обучать решению ситуационных задач и тому, к кому и как обращаться в случае нарушения прав.

Как вы считаете, насколько обучение правовой грамотности со школьной скамьи и создание центров 24/7 по борьбе с киберпреступностью помогут снизить уровень преступности? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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