В Узбекистане усилят борьбу с киберпреступностью и торговлей людьми

В стране принят важный документ, направленный на обеспечение безопасности, раннюю профилактику правонарушений и дальнейшее усиление правовой защиты населения. Указом Президента № УП-242 от 10 ноября утверждены 7 национальных программ и планов мероприятий на 2027–2031 годы.

Круглосуточный центр и контроль в киберпространстве

Согласно указу, до декабря 2026 года будет разработан проект специального нормативно-правового акта. В соответствии с ним, при участии Министерства внутренних дел и банков будет создан специальный центр, работающий в режиме 24/7.

Как только в этот центр поступит сообщение о мошеннических действиях или кражах в киберпространстве, он запустит механизм оперативного отслеживания движения денежных средств и принятия незамедлительных мер.

Направление новых мер Основные задачи и механизмы Борьба с киберпреступностью Создание оперативного центра, работающего 24/7 в сотрудничестве МВД и банков Помощь жертвам торговли людьми Предоставление безопасного места и медицинской помощи незамедлительно, не дожидаясь официальной идентификации Ответственные ведомства МВД, СГБ, Генеральная прокуратура, Министерство цифровых технологий и комиссии Правовое просвещение Внедрение программы правовой грамотности в школах с 1 по 11 классы

Оперативная помощь пострадавшим от торговли людьми

В документе определено коренное совершенствование отношения к лицам, пострадавшим от торговли людьми. В частности:

Предотвращается ожидание пострадавшим лицом окончательной идентификации или утверждения личного плана для получения помощи.

На ответственное лицо, выявившее пострадавшего, возлагается обязанность незамедлительно обеспечить его безопасным местом, медицинской помощью и переводчиком.

Усиливаются механизмы контроля за своевременным и адресным оказанием помощи.

Ответственными за своевременное и эффективное исполнение данных задач назначены МВД, Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура и Министерство цифровых технологий.

Программа правовой грамотности в школах

Также в рамках данного указа планируется внедрение программы правовой грамотности во всех общеобразовательных школах страны. Согласно ей, с 1 по 11 класс с учащимися будет проводиться правовая просветительская работа, а на практических занятиях их будут обучать решению ситуационных задач и тому, к кому и как обращаться в случае нарушения прав.

Как вы считаете, насколько обучение правовой грамотности со школьной скамьи и создание центров 24/7 по борьбе с киберпреступностью помогут снизить уровень преступности? Оставляйте свое мнение в комментариях!