В Узбекистане усилят борьбу с киберпреступностью и торговлей людьми
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- Указом Президента № УП-242 от 10 ноября утверждены 7 национальных программ и планов мероприятий на 2027–2031 годы.
- В сотрудничестве с Министерством внутренних дел и банками будет создан специальный центр, работающий в режиме 24/7 для борьбы с киберпреступностью.
- Он запустит механизм оперативного отслеживания движения денежных средств и принятия незамедлительных мер в случаях мошенничества.
В стране принят важный документ, направленный на обеспечение безопасности, раннюю профилактику правонарушений и дальнейшее усиление правовой защиты населения. Указом Президента № УП-242 от 10 ноября утверждены 7 национальных программ и планов мероприятий на 2027–2031 годы.
Круглосуточный центр и контроль в киберпространстве
Согласно указу, до декабря 2026 года будет разработан проект специального нормативно-правового акта. В соответствии с ним, при участии Министерства внутренних дел и банков будет создан специальный центр, работающий в режиме 24/7.
Как только в этот центр поступит сообщение о мошеннических действиях или кражах в киберпространстве, он запустит механизм оперативного отслеживания движения денежных средств и принятия незамедлительных мер.
Направление новых мер
Основные задачи и механизмы
Борьба с киберпреступностью
Создание оперативного центра, работающего 24/7 в сотрудничестве МВД и банков
Помощь жертвам торговли людьми
Предоставление безопасного места и медицинской помощи незамедлительно, не дожидаясь официальной идентификации
Ответственные ведомства
МВД, СГБ, Генеральная прокуратура, Министерство цифровых технологий и комиссии
Правовое просвещение
Внедрение программы правовой грамотности в школах с 1 по 11 классы
Оперативная помощь пострадавшим от торговли людьми
В документе определено коренное совершенствование отношения к лицам, пострадавшим от торговли людьми. В частности:
Предотвращается ожидание пострадавшим лицом окончательной идентификации или утверждения личного плана для получения помощи.
На ответственное лицо, выявившее пострадавшего, возлагается обязанность незамедлительно обеспечить его безопасным местом, медицинской помощью и переводчиком.
Усиливаются механизмы контроля за своевременным и адресным оказанием помощи.
Ответственными за своевременное и эффективное исполнение данных задач назначены МВД, Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура и Министерство цифровых технологий.
Программа правовой грамотности в школах
Также в рамках данного указа планируется внедрение программы правовой грамотности во всех общеобразовательных школах страны. Согласно ей, с 1 по 11 класс с учащимися будет проводиться правовая просветительская работа, а на практических занятиях их будут обучать решению ситуационных задач и тому, к кому и как обращаться в случае нарушения прав.
Как вы считаете, насколько обучение правовой грамотности со школьной скамьи и создание центров 24/7 по борьбе с киберпреступностью помогут снизить уровень преступности? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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