Уровень воды в Северном Арале может подняться до 44 метров

·52·Мир
Уровень воды в Северном Арале может подняться до 44 метров

Казахстан в сотрудничестве со Всемирным банком планирует довести уровень воды в Северном Арале до 44 метров по балтийской системе. Данный проект предусматривает дальнейшее увеличение объема воды в северной части Аральского моря и улучшение экологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Отмечается, что за последние более чем 20 лет площадь Северного Арала увеличилась на 36 процентов. За этот период объем воды также вырос почти в два раза и достиг 23,4 миллиарда кубических метров. При этом уровень минерализации воды снизился вдвое.

На следующем этапе проекта планируется реконструкция Кокаральской плотины, которая считается одним из важнейших сооружений в восстановлении Арала. В рамках разработанного совместно со Всемирным банком проекта предусмотрено поднятие уровня воды до 44 метров по балтийской системе.

Согласно расчетам, в ближайшие 5–6 лет планируется увеличить площадь Северного Арала до 3,9 тысячи квадратных километров, а объем воды в нем — до 34 миллиардов кубических метров. Ожидается, что это, в свою очередь, послужит дальнейшему улучшению экологических условий в районе моря.

В то же время Казахстан продолжает работы по озеленению и лесомелиорации на высохшем дне Арала. Сообщается, что к настоящему времени лесомелиоративные мероприятия проведены на площади 1,1 миллиона гектаров.

В целях покрытия высохшего дна моря растительностью было рассеяно 3,4 тысячи тонн семян саксаула и солеустойчивых растений. Также было высажено 56,2 миллиона саженцев саксаула.

Для выращивания саженцев был создан специальный питомник. Этот питомник площадью 33 гектара обладает мощностью по выращиванию 3 миллионов саженцев в год.

Наряду с Аральским морем Казахстан уделяет внимание и экологическому состоянию Каспийского моря. Страна готовит межгосударственную программу по сохранению Каспийского моря.

В данной программе планируется уделить особое внимание таким вопросам, как падение уровня Каспийского моря, сохранение биоразнообразия, борьба с загрязнением воды и совершенствование системы экологического мониторинга.

Таким образом, Казахстан реализует ряд проектов, направленных на улучшение экологического состояния Аральского и Каспийского морей, сохранение водных ресурсов и восстановление природной среды в этих регионах.

КазахстанВсемирный банкСеверный АралКаспийское море
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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