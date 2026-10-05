47 тысяч военных: Россия отрабатывает новый военный сценарий на центральноазиатском направлении

·112·Мир
47 тысяч военных: Россия отрабатывает новый военный сценарий на центральноазиатском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации начали широкомасштабные военные учения на центральноазиатском стратегическом направлении и в акватории Каспийского моря. В рамках командно-штабных учений «Центр-2026» на практике отрабатываются сложные боевые сценарии по отражению возможной военной агрессии, ожидаемой из региона, и обеспечению безопасности на Каспии.

К данным крупным стратегическим учениям привлечено более 47 тысяч человек личного состава, а также значительная часть сухопутных и военно-морских сил.

Сценарий «Центр-2026»: Вторжение условного противника из Центральной Азии

Согласно официальным данным, опубликованным Министерством обороны России, основной сценарий учений основан на противодействии силам условного противника, начавшим внезапное нападение с территории Центральной Азии.

Воинские подразделения действуют по следующим основным этапам:

  • Отражение атаки: Остановка первого удара условного противника и защита линии границы;

  • Освобождение захваченных земель: Возврат перешедших под контроль противника территорий посредством контрнаступления;

  • Формирование «зоны безопасности»: Создание специальной буферной зоны безопасности непосредственно внутри соседнего государства или приграничной территории в целях полного устранения угрозы вторжения.

Роль Каспийской флотилии: Удары с моря и противодесантная оборона

Наряду с интенсивными маневрами на суше, в операции также принимают активное участие силы Каспийской флотилии России:

  • Артиллерийская и ракетная поддержка с моря: Военные корабли поддерживают продвижение сухопутных войск со стороны моря;

  • Противодесантные операции: Выполняются задачи по защите прибрежной инфраструктуры от высадки десанта противника и блокированию стратегических морских путей.

Данные масштабные военные учения, проводимые одновременно на центральноазиатском направлении и вдоль Каспийского моря, привлекают серьезное внимание международных аналитиков и военных экспертов на фоне архитектуры безопасности в регионе и глобальных геополитических изменений.

Центр-2026Министерство обороны РоссииКаспийская флотилияЦентральноазиатское стратегическое направление
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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