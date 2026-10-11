В американском штате Пенсильвания застрелены 9 человек

В городе Эри американского штата Пенсильвания произошло ужасное вооруженное нападение. Как сообщает телеканал КБС со ссылкой на данные местной полиции, в результате стрельбы погибли в общей сложности девять человек, в том числе двое малолетних детей.

Вооруженный преступник, совершивший это кровавое преступление, забаррикадировался внутри здания и покончил жизнь самоубийством после завершения переговоров с полицией.

Как произошла трагедия? Выстрелы на улице и жертвы

Согласно предварительной хронологии, предоставленной местными правоохранительными органами, инцидент произошел 9 октября примерно в 17:00 по местному времени:

Нападение на улице: По словам очевидцев, перед тем как проникнуть в жилое здание, нападавший открыл огонь по людям на улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на улице тела двух женщин;

Жертвы внутри дома: При осмотре внутренних помещений дома было установлено, что там были застрелены еще несколько человек, в частности двое несовершеннолетних детей;

Осада и переговоры: К моменту прибытия первого патрульного экипажа преступник был еще жив, он скрылся внутри дома и забаррикадировал двери.

Почему нападавший не сдался?

Полицейские пытались вести экстренные переговоры, чтобы убедить подозреваемого бросить оружие и сдаться:

Выстрелы изнутри: В ответ на призывы сдаться из дома донеслись новые звуки выстрелов;

Смерть преступника: Вошедший в квартиру спецназ обнаружил, что нападавший покончил с собой.

В настоящее время полиция города Эри продолжает масштабные следственные мероприятия по выяснению причин и истинных мотивов этого страшного преступления.