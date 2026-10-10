Журналистка застрелена в лифте: 20-летняя тайна убийства не раскрыта

7 октября 2006 года в Москве в лифте собственного дома была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Спустя 20 лет заказчик этого убийства до сих пор не установлен.

Политковской было 48 лет. Она была известна как одна из ведущих журналистов-расследователей в России, освещавшая главным образом войну в Чечне и связанные с ней проблемы прав человека.

В своих статьях журналистка поднимала такие темы, как пытки, внесудебные расправы, коррупция и злоупотребление должностными полномочиями. Ее выступления привлекали внимание общественности к серьезным проблемам.

За время своей профессиональной деятельности Политковская неоднократно сталкивалась с угрозами и давлением. Ее убийство вывело большой резонанс в России и на международной арене.

Хотя по делу об убийстве журналистки было осуждено несколько человек, вопрос о том, кто именно заказал это преступление, остается открытым. По этой причине дело Анны Политковской до сих пор упоминается в дискуссиях о безопасности журналистов и свободе слова.