Журналистка была застрелена в лифте собственного дома. Прошло 20 лет, но имя главного заказчика преступления до сих пор неизвестно.

7 октября 2006 года в Москве в лифте многоэтажного дома, где она жила, была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Ей было 48 лет.

Политковская была одной из самых известных российских журналистов-расследователей, в основном освещавшей войну в Чечне и ее последствия. Она писала статьи о нарушениях прав человека, пытках, внесудебных расправах, коррупции и злоупотреблении служебным положением. За время своей профессиональной деятельности она неоднократно сталкивалась с угрозами и давлением.

За убийством последовало долгое следствие и судебные процессы. Российские суды признали виновными шесть человек, причастных к преступлению. Среди них были организаторы и исполнители убийства. Однако судебные приговоры так и не выявили того, кто заказал это преступление.

В 2018 году Европейский суд по правам человека также пришел к выводу, что расследование убийства Политковской было недостаточно эффективным. Суд отметил нарушение процессуального аспекта обязательств России по защите человеческой жизни.

Почему это событие вновь оказалось на повестке дня именно сейчас?

7 октября 2026 года исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской. В связи с этим Европейский союз выступил с официальным заявлением, призвав Россию провести эффективное, независимое и прозрачное расследование и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

В заявлении также упоминалась судьба Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2014 году, однако, как стало известно, в 2023 году был помилован президентом России после участия в войне в Украине. Евросоюз подчеркнул, что эта ситуация вызывает серьезные вопросы относительно ответственности.

Прошло 20 лет, но главный вопрос остается открытым. Несмотря на то, что лица, причастные к убийству, были осуждены, заказчик смерти Анны Политковской официально не установлен. Европейский союз также призывает Россию внести полную ясность в это дело.