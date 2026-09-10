Война на Ближнем Востоке: Иран ударил по авиабазе США, Пентагон стягивает войска к границам

·3·Мир
Война на Ближнем Востоке: Иран ударил по авиабазе США, Пентагон стягивает войска к границам

Прямое военное столкновение между США и Ираном в регионе Ближнего Востока вошло в самую опасную и острую фазу. После уничтожения Центральным командованием ВС США 5 иранских танкеров Тегеран начал беспрецедентную операцию возмездия. В ночь на среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес мощные ракетные удары по американской авиабазе в Иордании и двум эсминцам США. По информации журналиста влиятельного телеканала КБС Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники, на базе в Иордании серьезно повреждено несколько боевых самолетов США, один из штурмовиков лишился крыла. Ситуация приняла настолько угрожающий характер, что Пентагон срочно решил направить к иранским границам новый батальон морской пехоты, а в стратегическом Ормузском проливе гремят страшные взрывы. Какие именно знаменитые самолеты Ф-15 и А-10 на американской базе стали мишенью, сколько ракет Патриот израсходовали силы ПВО США и готовится ли администрация Трампа затягивать войну до 2027 года? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности о загадочных взрывах на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и сценарии масштабной войны, охватывающей регион.

Ночной удар возмездия по авиабазе Муваффак-Сальти: А-10 без крыла и поврежденные Ф-15

По данным журналиста КБС Дженнифер Джейкобс и иранского телеканала Пресс ТВ, на авиабазе в Иордании зафиксирован серьезный ущерб:

  • Вывод из строя штурмовика: В результате атаки знаменитый штурмовик А-10 Тундерболт ИИ ВВС США подвергся удару и лишился крыла;

  • Повреждены восемь истребителей: Около 8 истребителей Ф-15, находившихся на базе, получили легкие повреждения и после ремонта были возвращены в строй;

  • Под ударом места дислокации F-35 и F-16: По заявлению сил КСИР Ирана, удары наносились преимущественно по ангарам и зонам технического обслуживания, где находились самые передовые американские самолеты F-35, F-16 и Ф-15;

  • Более 30 ракет Патриот: Для отражения атаки американским военным за одну ночь пришлось выпустить более 30 дорогостоящих зенитных ракет Патриот.

«Несколько американских военных самолетов были повреждены на авиабазе Муваффак-Сальти в Иордании в результате ночных ракетных ударов Ирана. Эти удары были осуществлены в ответ на уничтожение США пяти иранских танкеров», — написала журналист телеканала КБС.

Контрнаступление Пентагона: Морская пехота и военный план до 2027 года

Американский генштаб экстренно усиливает свое военное присутствие в регионе:

  • Мобилизация нового экспедиционного батальона: Как сообщает авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж), в конце этой осени Пентагон направит новый экспедиционный батальон морской пехоты в районы, близкие к границам Ирана;

  • Ротация 2400 военнослужащих: Новые силы заменят 2400 военнослужащих 11-го экспедиционного батальона, которые несут дежурство с июня на трех гигантских десантных кораблях в Аравийском море, недалеко от Ирана;

  • Режим войны до 2027 года: По информации ВСДж, глава Пентагона Пит Хегсет продлил срок службы воинских частей в регионе до 2027 года, что позволит президенту Дональду Трампу задействовать все военные варианты в условиях затяжной войны;

  • 50-тысячный контингент и бессрочный режим: Срок службы подразделений ПВО численностью 50 тысяч солдат, мобилизованных для перехвата иранских баллистических ракет и дронов, продлен на неопределенный срок; кроме того, вместо самолетов, возвращающихся на итальянскую базу Авиано, прибывают эскадрильи F-16 Национальной гвардии США.

Загадочные взрывы в Ормузском проливе: Нефтяная артерия под угрозой

Самый острый вопрос, волнующий мировое сообщество и глобальную экономику, — как это противостояние повлияет на Ормузский пролив, через который проходят мировые поставки нефти. Самый главный вывод заключается в том, что боевые действия охватывают пламенем не только наземные авиабазы, но и глобальные морские пути. Согласно срочным сообщениям иранской государственной телерадиокомпании (ИРИБ) и официального агентства ИРНА, вблизи иранского острова Кешм в Ормузском проливе прогремела серия мощных взрывов. Пока остается неизвестным, были ли взрывы направлены на морские цели или на сам остров. Попадание по американским самолетам в Иордании, взрывы в Ормузе и приближение американской морской пехоты означают, что грань гибридного конфликта между двумя странами прорвана, а вероятность полноценной крупномасштабной войны достигла рекордной точки.

Как вы думаете, заставят ли открытые удары Ирана по авиабазе США и повреждение самолетов Вашингтон начать масштабную наземную и воздушную войну? К чему приведет план США удерживать 50-тысячный контингент в регионе до 2027 года? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого горячего события, потрясающего глобальную безопасность, с близкими и любителями международной политики!

АҚШ‑Эрон со‘ровиОрмуз бўғозиАвиабаза ҳужумлариF‑15 ва F‑16Patriot ракеталариГлобал нефть таъминотиХавфли уруш сценарийси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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