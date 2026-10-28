Обезьяна, обнявшая продавца, стала звездой соцсетей!

·4·Мир
Обезьяна, обнявшая продавца, стала звездой соцсетей!

В социальных сетях распространилось видео, на котором обезьяна заходит в магазин и на несколько секунд обнимает продавца.

Видео, опубликованное в Instagram молодым человеком из Индии, всего за три дня набрало более 239 миллионов просмотров. Ролик также собрал почти 16 миллионов лайков.

Однако мнения пользователей по поводу подлинности видео разделились. Некоторые предполагают, что кадры могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта. Другие же верят в естественность ситуации, отмечая проявление привязанности животного к человеку.

На данный момент нет точного подтверждения того, создано ли видео с помощью искусственного интеллекта или же это реальное событие.

обезьянаInstagramискусственный интеллектвирусное видео
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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