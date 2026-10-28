В Ташкенте шесть человек скончались от отравления угарным газом

25 октября в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента в частном доме в результате отравления угарным газом погибли шесть человек. Еще двое граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает издание UZ24.

По предварительным данным, инцидент произошел в частном доме, где велись строительно-ремонтные работы. Согласно информации Генеральной прокуратуры, отопительный котел, установленный в подвале дома, не отвечал требованиям безопасности.

Также было установлено, что подключение к газовой сети было произведено самовольно, без соответствующих технических условий. Данный факт указывает на возможное несоблюдение правил безопасности при эксплуатации системы отопления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Все детали инцидента и правовая оценка действий ответственных лиц будут зависеть от результатов расследования.