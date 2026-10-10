Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех

·50·Мир
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех

Два младенца, появившиеся на свет 1 января в городе Итака, штат Нью-Йорк, США, привлекли к себе всеобщее внимание своим весом при рождении. Дети, родившиеся в медицинском центре Каюга с разницей в несколько часов, отличались резкой разницей в весе.

Вес одного из них составил 5,9 килограмма. Такой вес редко встречается среди новорожденных. Второй же ребёнок родился с весом всего 1,8 килограмма.

Обычно вес новорожденных составляет около 3–3,5 килограмма. Разница же в весе между этими двумя малышами достигла почти 4,1 килограмма.

В медицине ребёнок, родившийся с весом 5,9 килограмма, может классифицироваться как случай макросомии, то есть рождения значительно более крупным, чем обычно. А вес в 1,8 килограмма означает, что младенец родился с малым весом. Подобные различия могут быть связаны с такими факторами, как срок беременности, здоровье матери и наследственные особенности.

Таким образом, два младенца, появившиеся на свет в один день и в одном медицинском центре, резко отличались друг от друга весом при рождении. Один из них вступил в жизнь намного более крупным, чем обычно, а второй — со значительно меньшим весом.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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