Перчатка Таноса, украшенная драгоценными камнями, будет выставлена на аукцион

·3·Культура
Перчатка Таноса, украшенная драгоценными камнями, будет выставлена на аукцион

Один из самых известных артефактов вселенной Marvel — «Перчатка Бесконечности» (Infinity Gauntlet) Таноса — будет выставлен на продажу на аукционе, который пройдет 8 декабря в Абу-Даби. Ее стоимость оценивается в 25 миллионов долларов.

Уникальный экземпляр, созданный по мотивам предмета из фильма «Мстители: Война бесконечности», инкрустирован шестью настоящими драгоценными камнями. Среди них рубин, сапфир, аметист, изумруд, гранат и желтый бриллиант. Общий вес камней превышает 170 карат.

Коллекционный предмет был изготовлен компанией East Continental Gems в сотрудничестве с Marvel. По данным организаторов, эта перчатка существует в единственном экземпляре.

Аукцион запланирован на 8 декабря в отеле «Rosewood» в Абу-Даби.

MarvelТаносПерчатка Бесконечностиаукцион в Абу-Даби
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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