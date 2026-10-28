Трагедия в частном доме в Ташкенте: 6 человек погибли от угарного газа

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента в результате трагедии в частном доме погибли шесть человек. Еще двое граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Как стало известно, инцидент произошел 25 октября в доме, где велись строительно-ремонтные работы. Предварительная проверка показала, что установленный в подвале дома отопительный котел не отвечал требованиям безопасности. Также выяснилось, что подключение к газовой сети было произведено без получения соответствующих технических условий.

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 116, 257 и 205 Уголовного кодекса. В настоящее время следственные действия проводятся прокуратурой города Ташкента.

Генеральная прокуратура призвала граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования и отопительных приборов. Специалисты подчеркивают важность правильной установки оборудования и регулярной проверки его технического состояния.