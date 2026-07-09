Meta начала создавать АИ-изображения на основе фотографий пользователей Instagram

Компания Meta интегрировала в свои социальные сети новую функцию искусственного интеллекта под названием Мусе Имаге. Этот инструмент позволяет пользователям не только создавать новые изображения, но и редактировать существующие фотографии и даже генерировать рекламный контент прямо в приложении. Однако один аспект новой технологии вызвал бурные дискуссии в обществе: система имеет право использовать личные фотографии из открытых профилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С помощью функции Мусе Имаге любой пользователь может отметить (тегнуть) фотографию другого человека из его открытого (публик) профиля и использовать её для создания нового АИ-изображения. На данный момент из этой системы автоматически исключены только закрытые аккаунты и профили пользователей младше 18 лет. Во всех остальных случаях посторонние лица могут изменять или обрабатывать ваши фотографии с помощью искусственного интеллекта.

Проблемы конфиденциальности и безопасности

Эксперты считают, что это нововведение представляет серьезную угрозу для неприкосновенности частной жизни. Основная проблема заключается в том, что пользователи остаются в неведении относительно того, что их фотографии используются посторонними для генерации контента, так как система не отправляет никаких уведомлений об этом. Это, в свою очередь, может привести к негативным последствиям, таким как травля, выдача себя за другое лицо (имперсонатион) и неправомерное редактирование внешности человека без его согласия.

Согласно опросу, проведенному Пев Ресеарч Кентер, 35 процентов респондентов выразили обеспокоенность столь широким применением искусственного интеллекта. Прошлые скандалы Meta, связанные с данными пользователей, в частности инцидент с Камбридге Аналйтика и штраф в размере 5 миллиардов долларов, наложенный Федеральной торговой комиссией (ФТК) в 2019 году, лишь усиливают общественные сомнения.

Меры по защите фотографий

Если вы не хотите, чтобы ваши фотографии использовались для обучения моделей искусственного интеллекта, вы можете предпринять несколько мер. На данный момент самый эффективный способ — перевести профиль Instagram в закрытый (привате) режим. Также существует возможность ограничить права на использование контента через настройки. В то время как технологические гиганты соревнуются во внедрении новых АИ-инструментов, пользователям важно сохранять контроль над своими данными.

По данным иксбт.ком, Meta планирует и дальше совершенствовать эту функцию, однако юристы и защитники конфиденциальности требуют от компании повышения прозрачности. Специалисты считают, что пользователь должен точно знать, как и кем используется его фотография. На данный момент компания не предоставила официального ответа на эти претензии.