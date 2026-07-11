Meta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователей

·33·Технологии
Meta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователей

Корпорация Meta отменила новую функцию в социальной сети Instagram, которая позволяла редактировать фотографии из публичных профилей пользователей с помощью искусственного интеллекта. Это решение было принято после резкого недовольства пользователей соцсети и правозащитников. Представители компании признали, что новая технология не оправдала ожиданий и вызвала вопросы с точки зрения безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В начале недели Meta представила новый АИ-генератор под названием Мусе Имаге, разработанный подразделением Meta Суперинтеллигенке Лабс. В рамках этого инструмента пользователям была предоставлена возможность отмечать другой публичный аккаунт через @-символ и создавать новые изображения на основе его фотографий. Однако главной проблемой стало то, что человеку, чьи фото использовались, не отправлялось никаких уведомлений.

По данным издания TechCrunch, как только эта функция была анонсирована, она вызвала большой резонанс в интернете. Многие эксперты и пользователи выразили обеспокоенность по поводу нарушения конфиденциальности и риска незаконного использования интеллектуальной собственности. Крупные технологические издания даже успели опубликовать специальные инструкции о том, как отключить эту функцию.

Вопрос безопасности и контроля

В заявлении, опубликованном в официальном блоге Meta, компания подчеркнула, что учла отзывы пользователей. «Нашей целью было предоставить полезный творческий инструмент и дать людям возможность контролировать использование их контента. Однако мы услышали мнения о том, что эта функция не достигла поставленной цели, и решили полностью её удалить», — говорится в сообщении компании.

По словам основателя Пук Невс Дилана Байерса, на Meta оказывали давление не только обычные пользователи, но и крупные агентства талантов, включая известное КАА (Креативе Артистс Агенкй). Риск использования внешности знаменитостей с помощью искусственного интеллекта для различных целей, включая создание неуместного контента, стал стимулом для скорейшего принятия этого решения.

С момента интеграции искусственного интеллекта в социальные сети случаи злоупотребления этой технологией участились. Особенно глобальной проблемой стало создание непристойных изображений путем подделки внешности известных женщин (дипфаке). Функция, представленная Meta, могла открыть путь для подобных злоупотреблений.

Эта новость важна и для пользователей из Узбекистана, так как Instagram является одной из самых популярных платформ в стране. Вопрос безопасности личных данных и фотографий часто обсуждается и в местном сегменте. Этот шаг назад со стороны Meta показал, что крупные технологические гиганты вынуждены прислушиваться к требованиям пользователей в отношении безопасности.

В настоящее время другие функции генератора Мусе Имаге продолжают работать, однако возможность создания изображений на основе публичных профилей других лиц полностью заблокирована. Компания обещает в будущем усилить фильтры безопасности перед внедрением подобных инструментов.

MetaInstagramСунъий ИнтеллектХавфсизликТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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