Лола появилась в ташкентском метро и привлекла внимание поклонников в социальных сетях! (видео)

·4·Культура
Лола появилась в ташкентском метро и привлекла внимание поклонников в социальных сетях! (видео)

Певица Лола появилась в ташкентском метро и привлекла внимание поклонников в социальных сетях. Артистка опубликовала на своей странице видео, снятое в метро, и оставила к нему шутливый комментарий.

«Если вы застряли в пробке по пути на самую гламурную церемонию награждения года, ни в коем случае не расстраивайтесь. Ведь по красоте ташкентскому метро нет равных. Вы не только быстро доберетесь до места назначения, но и получите эстетическое удовольствие», — написала певица.

Этот комментарий Лолы вызвал обсуждения среди подписчиков. Многие поклонники поддержали мнение артистки, отметив уникальный архитектурный облик и оформление ташкентского метрополитена.

Появление певицы в метро стало неожиданностью для фанатов. Под видео ей оставляют теплые отзывы и комплименты.

ЛолаТашкентский метрополитенУзбекский шоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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