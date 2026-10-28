10 голов трехлетнего мальчика по имени Невада привели к скандалу

·0·Мир
10 голов трехлетнего мальчика по имени Невада привели к скандалу

В американском штате Флорида футбольный матч с участием трехлетнего мальчика по имени Невада закончился скандалом. По сообщениям СМИ, он вышел на поле против детей старшего возраста, примерно пяти лет, и забил 10 голов за один тайм.

После инцидента между отцом ребенка и другими сторонами возник конфликт. Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, спор был связан с условиями игры и тем, в какой возрастной категории должен был выступать ребенок.

Когда ситуация накалилась, организаторы вызвали полицию. Правоохранительные органы оценили произошедшее не как уголовное преступление, а как разногласие. По предварительным данным, никто не был задержан.

На данный момент не подтверждено, что именно 10 голов, забитых ребенком, стали причиной вызова полиции.

Как вы считаете, как следует поступать в подобных ситуациях в детском футболе, учитывая разницу в возрасте и уровне мастерства?

ФлоридаДетский футболНевадаСША
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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