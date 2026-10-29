Новый маршрут между Андижаном и Самаркандом: ожидается значительное удобство для пассажиров

·0·Узбекистан
Новый маршрут между Андижаном и Самаркандом: ожидается значительное удобство для пассажиров

В ближайшие годы для жителей Ферганской долины и туристов ожидается создание возможности быстрого и комфортного проезда до Самарканда без лишних пересадок. Согласно проекту нового постановления Президента, разработанному Министерством транспорта Республики Узбекистан, предлагается значительно расширить маршрутную сеть действующих скоростных электропоездов.

В рамках данной инициативы предусмотрено продление движения составов, курсирующих в настоящее время между столицей и долиной, непосредственно до города Самарканда, а также увеличение количества железнодорожных рейсов внутри областей Ферганской долины.

Основные направления и сроки нового проекта

В вынесенном на обсуждение документе определен ряд важных задач по улучшению транспортной системы:

  • Направление Андижан — Самарканд: Согласно проекту, запуск скоростного электропоезда планируется полностью реализовать до конца 2027 года;

  • Механизм продления маршрута: Для реализации этого плана конечный пункт действующих скоростных составов по маршруту «Ташкент — Андижан» будет продлен до станции Самарканд;

  • Межрегиональная связь: Новый маршрут одновременно свяжет Ферганскую долину, город Ташкент и Ташкентскую область, Сырдарьинскую, Джизакскую и Самаркандскую области единой железнодорожной сетью;

  • Внутренние рейсы в долине: Проект предусматривает увеличение количества не только межобластных, но и местных пассажирских поездов внутри самой Ферганской долины.

Общественное обсуждение и текущий статус документа

Данный проект пока официально не принят и размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов:

  • Срок обсуждения: Документ будет открыт для предложений и комментариев граждан и специалистов до 11 ноября;

  • Значимость проекта: Запуск нового маршрута позволит резко увеличить поток внутреннего туризма, снизить нагрузку и пробки на автомобильных дорогах, а также значительно сэкономить время в пути для населения.

Ожидается, что после прохождения общественного обсуждения и официального подписания документа, практические работы по развитию инфраструктуры начнутся до 2027 года.

Министерство транспортаАндижан — Самаркандскоростной электропоездФерганская долина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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