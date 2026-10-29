Страшная железнодорожная катастрофа в Испании: столкнулись два скоростных поезда (видео)

В центральной части Испании произошла одна из крупнейших и страшнейших железнодорожных катастроф за последние годы. В результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на высокой скорости погибли по меньшей мере 68 человек, десятки получили тяжелые травмы.

Местные спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы под завалами, а власти выражают опасения, что число жертв может возрасти.

Масштаб трагедии и официальные данные

На месте происшествия в усиленном режиме работают экстренные службы и медицинские бригады:

Жертвы и пострадавшие: Согласно официальным данным на текущий момент, 68 человек погибли, десятки пассажиров с травмами тяжелой и средней степени тяжести доставлены в близлежащие специализированные больницы;

Поисково-спасательные работы: Из-за сильной деформации вагонов поездов в результате удара спасатели продолжают извлекать выживших и тела погибших из-под обломков с помощью специальной техники;

Вероятность увеличения числа жертв: Сообщается, что масштаб потерь может увеличиться из-за большого количества раненых, находящихся в тяжелом состоянии.

Трехдневный траур в стране и ход расследования

Произошедшая ужасная трагедия повергла в глубокую скорбь всю испанскую общественность:

Объявлен национальный траур: Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших и объявил трехдневный официальный траур по всей стране с 29 по 31 октября 2026 года;

Приспущены флаги: В дни траура во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия отменены;

Масштабное расследование: Для выяснения причин этой страшной катастрофы — будь то техническая неисправность, ошибка диспетчера или сбой в автоматических системах безопасности — создана специальная государственная следственная комиссия, начато расследование.

Правительство Испании заявило, что пострадавшим и близким погибших будет оказана всесторонняя материальная и психологическая помощь.