Кому достался личный топор Лукашенко? Подробности чемпионата по колке дров среди СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел специальный мастер-класс для участников В юбилейного чемпионата по колке дров среди представителей средств массовой информации (СМИ), который проводится на традиционной основе.

В соревнованиях, организованных на берегу живописного водохранилища Вяча в Минской области, за победу боролись 37 команд, состоящих из ведущих республиканских и региональных СМИ страны, а также официальных пресс-служб.

Мастер-класс через видеообращение: «Пусть видят, что не только они работают»

Поскольку в день соревнований глава государства находился с рабочей поездкой в Могилевской области, он не смог лично посетить мероприятие, но не оставил участников без внимания:

Практические указания и техника: В своем видеообращении президент лично продемонстрировал сложные аспекты колки дров, технику правильного захвата топора и нанесения удара, задав участникам высокую планку;

Поддержка журналистов: «Журналисты должны знать, что не только они работают», — подчеркнул Лукашенко, вдохновляя сотрудников медиа проявлять активность даже в тяжелом физическом труде.

Формат соревнований и основные направления

Команды-участницы состязались по нескольким специфическим условиям, требующим не только физической силы, но и точности, а также скорости:

«Президентская колка»: мастерская колка пней на основе техники, показанной главой государства;

«Одним ударом!»: испытание на раскалывание полена надвое с помощью одного мощного и точного удара;

Командная эстафета: общий этап, проверяющий скорость и сплоченность.

Итоги соревнований и детали главного приза

Направление / Критерий Показатель / Детали Дата и место проведения 8 ноября 2026 года, берег водохранилища Вяча (Минская область) Масштаб участников 37 команд (республиканские и областные СМИ, пресс-службы) Главный приз (эксклюзив) Топор белорусского производства и президентские перчатки (с автографом Александра Лукашенко) Абсолютный чемпион Команда «Военкор» телекомпании «ВоенТВ»

Кому достался топор с автографом президента?

Самым интересным моментом мероприятия стал процесс вручения главного приза. Президент предоставил в качестве призового фонда специальный топор белорусского производства, которым он лично пользовался при колке дров, и свои рабочие перчатки.

Этот ценный и символический приз с автографом главы государства достался команде «Военкор» телекомпании «ВоенТВ», которая по итогам соревнований обошла всех соперников и заняла первое место в общекомандном зачете.