Кому достался личный топор Лукашенко? Подробности чемпионата по колке дров среди СМИ
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- Команда «Voyenkor» телекомпании «VoyenTV» стала победителем в юбилейном чемпионате по колке дров среди работников СМИ в Беларуси.
- В соревнованиях, организованных на берегу водохранилища Выча в Минской области, приняли участие 37 команд.
- Александр Лукашенко продемонстрировал участникам технику колки дров через видеообращение и вдохновил их на физический труд.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел специальный мастер-класс для участников В юбилейного чемпионата по колке дров среди представителей средств массовой информации (СМИ), который проводится на традиционной основе.
В соревнованиях, организованных на берегу живописного водохранилища Вяча в Минской области, за победу боролись 37 команд, состоящих из ведущих республиканских и региональных СМИ страны, а также официальных пресс-служб.
Мастер-класс через видеообращение: «Пусть видят, что не только они работают»
Поскольку в день соревнований глава государства находился с рабочей поездкой в Могилевской области, он не смог лично посетить мероприятие, но не оставил участников без внимания:
Практические указания и техника: В своем видеообращении президент лично продемонстрировал сложные аспекты колки дров, технику правильного захвата топора и нанесения удара, задав участникам высокую планку;
Поддержка журналистов: «Журналисты должны знать, что не только они работают», — подчеркнул Лукашенко, вдохновляя сотрудников медиа проявлять активность даже в тяжелом физическом труде.
Формат соревнований и основные направления
Команды-участницы состязались по нескольким специфическим условиям, требующим не только физической силы, но и точности, а также скорости:
«Президентская колка»: мастерская колка пней на основе техники, показанной главой государства;
«Одним ударом!»: испытание на раскалывание полена надвое с помощью одного мощного и точного удара;
Командная эстафета: общий этап, проверяющий скорость и сплоченность.
Итоги соревнований и детали главного приза
Направление / Критерий
Показатель / Детали
Дата и место проведения
8 ноября 2026 года, берег водохранилища Вяча (Минская область)
Масштаб участников
37 команд (республиканские и областные СМИ, пресс-службы)
Главный приз (эксклюзив)
Топор белорусского производства и президентские перчатки (с автографом Александра Лукашенко)
Абсолютный чемпион
Команда «Военкор» телекомпании «ВоенТВ»
Кому достался топор с автографом президента?
Самым интересным моментом мероприятия стал процесс вручения главного приза. Президент предоставил в качестве призового фонда специальный топор белорусского производства, которым он лично пользовался при колке дров, и свои рабочие перчатки.
Этот ценный и символический приз с автографом главы государства достался команде «Военкор» телекомпании «ВоенТВ», которая по итогам соревнований обошла всех соперников и заняла первое место в общекомандном зачете.
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