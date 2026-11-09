Кому достался личный топор Лукашенко? Подробности чемпионата по колке дров среди СМИ

·41·Мир
Кому достался личный топор Лукашенко? Подробности чемпионата по колке дров среди СМИ
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Команда «Voyenkor» телекомпании «VoyenTV» стала победителем в юбилейном чемпионате по колке дров среди работников СМИ в Беларуси.
  • В соревнованиях, организованных на берегу водохранилища Выча в Минской области, приняли участие 37 команд.
  • Александр Лукашенко продемонстрировал участникам технику колки дров через видеообращение и вдохновил их на физический труд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел специальный мастер-класс для участников В юбилейного чемпионата по колке дров среди представителей средств массовой информации (СМИ), который проводится на традиционной основе.

В соревнованиях, организованных на берегу живописного водохранилища Вяча в Минской области, за победу боролись 37 команд, состоящих из ведущих республиканских и региональных СМИ страны, а также официальных пресс-служб.

Мастер-класс через видеообращение: «Пусть видят, что не только они работают»

Поскольку в день соревнований глава государства находился с рабочей поездкой в Могилевской области, он не смог лично посетить мероприятие, но не оставил участников без внимания:

  • Практические указания и техника: В своем видеообращении президент лично продемонстрировал сложные аспекты колки дров, технику правильного захвата топора и нанесения удара, задав участникам высокую планку;

  • Поддержка журналистов: «Журналисты должны знать, что не только они работают», — подчеркнул Лукашенко, вдохновляя сотрудников медиа проявлять активность даже в тяжелом физическом труде.

Формат соревнований и основные направления

Команды-участницы состязались по нескольким специфическим условиям, требующим не только физической силы, но и точности, а также скорости:

  • «Президентская колка»: мастерская колка пней на основе техники, показанной главой государства;

  • «Одним ударом!»: испытание на раскалывание полена надвое с помощью одного мощного и точного удара;

  • Командная эстафета: общий этап, проверяющий скорость и сплоченность.

Итоги соревнований и детали главного приза

Направление / Критерий

Показатель / Детали

Дата и место проведения

8 ноября 2026 года, берег водохранилища Вяча (Минская область)

Масштаб участников

37 команд (республиканские и областные СМИ, пресс-службы)

Главный приз (эксклюзив)

Топор белорусского производства и президентские перчатки (с автографом Александра Лукашенко)

Абсолютный чемпион

Команда «Военкор» телекомпании «ВоенТВ»

Кому достался топор с автографом президента?

Самым интересным моментом мероприятия стал процесс вручения главного приза. Президент предоставил в качестве призового фонда специальный топор белорусского производства, которым он лично пользовался при колке дров, и свои рабочие перчатки.

Этот ценный и символический приз с автографом главы государства достался команде «Военкор» телекомпании «ВоенТВ», которая по итогам соревнований обошла всех соперников и заняла первое место в общекомандном зачете.

Александр ЛукашенкоБеларусьводохранилище ВячаВоенТВ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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