Фаррух Хамраев награжден нагрудным знаком «Преданный своему делу» (видео)

·52·Культура
Фаррух Хамраев награжден нагрудным знаком «Преданный своему делу» (видео)

Певец Фаррух Хамраев награжден нагрудным знаком «Преданный своему делу» («O‘z kasbining fidoyisi»). Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Фаррух Хамраев был удостоен этой награды Научно-исследовательским центром Республики Узбекистан. В видео, опубликованном на своей странице, певец выразил благодарность своим поклонникам, которые всегда его поддерживают.

«Ассалому алейкум, мои дорогие, мои поклонники! Сегодня Научно-исследовательский центр Республики Узбекистан наградил нас нагрудным знаком “Преданный своему делу”. Спасибо вам всем! Потому что вы всегда нас поддерживали. Будьте здоровы, на счастье мне. Мы продолжим создавать прекрасное творчество, снимать новые клипы и радовать вас», — сказал певец.

Также под видео Фаррух Хамраев оставил комментарий: «Альхамдулиллях. Следующая остановка — Народный артист».

Подписчики в комментариях поздравляют певца с этим признанием и желают ему еще больших успехов в творческой деятельности.

Фаррух ХамраевПреданный своему делуКультура Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Певица Гулинур награждена новым нагрудным знакомПевица Гулинур награждена новым нагрудным знакомСегодня 18:47Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов награждены нагрудным знаком «О‘з касбининг фидойиси» (видео)Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов награждены нагрудным знаком «О‘з касбининг фидойиси» (видео)28 сентября 09:49Дурдона Курбанова удостоилась неожиданного признания: актриса награждена новым нагрудным знакомДурдона Курбанова удостоилась неожиданного признания: актриса награждена новым нагрудным знаком27 сентября 17:33Рухшона награждена медалью «Преданный своему делу»Рухшона награждена медалью «Преданный своему делу»14 сентября 02:52Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникамМафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам20 сентября 23:51«Это ваша дочь или жена?» — курьезный случай с дочерью Фарруха Комилова (видео)«Это ваша дочь или жена?» — курьезный случай с дочерью Фарруха Комилова (видео)Вчера 07:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Саида Раметова рассказала, сколько денег было потрачено на свадьбу Азиза Раметова
Саида Раметова рассказала, сколько денег было потрачено на свадьбу Азиза Раметова
Азиз Раметов рассказал неожиданную историю знакомства со своей супругой
Азиз Раметов рассказал неожиданную историю знакомства со своей супругой