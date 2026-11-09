Фаррух Хамраев награжден нагрудным знаком «Преданный своему делу» (видео)

Певец Фаррух Хамраев награжден нагрудным знаком «Преданный своему делу» («O‘z kasbining fidoyisi»). Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Фаррух Хамраев был удостоен этой награды Научно-исследовательским центром Республики Узбекистан. В видео, опубликованном на своей странице, певец выразил благодарность своим поклонникам, которые всегда его поддерживают.

«Ассалому алейкум, мои дорогие, мои поклонники! Сегодня Научно-исследовательский центр Республики Узбекистан наградил нас нагрудным знаком “Преданный своему делу”. Спасибо вам всем! Потому что вы всегда нас поддерживали. Будьте здоровы, на счастье мне. Мы продолжим создавать прекрасное творчество, снимать новые клипы и радовать вас», — сказал певец.

Также под видео Фаррух Хамраев оставил комментарий: «Альхамдулиллях. Следующая остановка — Народный артист».

Подписчики в комментариях поздравляют певца с этим признанием и желают ему еще больших успехов в творческой деятельности.