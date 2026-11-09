Состояние Трампа выросло на 3 млрд долларов? Его ответ «взорвал» соцсети
Президент США Дональд Трамп вновь стал главной темой обсуждения в мировых СМИ из-за резкого и ироничного диалога с журналистом на очередной пресс-конференции.
В ходе беседы репортер, ссылаясь на недавнее расследование авторитетного журнала Форбес, обратил внимание на то, что после возвращения политика в президентское кресло его чистый капитал резко вырос. Однако нестандартная реакция и совет главы государства вызвали бурный резонанс в социальных сетях.
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Диалог между представителем прессы и президентом выглядел буквально следующим образом:
Вопрос репортера: «В статье журнала Форбес говорится, что с момента вашего возвращения на должность ваш чистый капитал вырос на 3 миллиарда долларов»;
Краткая реакция Трампа: «В мое время так было у всех (состояние всех выросло)»;
Возражение журналиста: «Мой чистый капитал не вырос на 3 миллиарда долларов»;
Финальный удар президента: «Вам тоже следовало владеть акциями».
Отчет Форбес и истинные причины финансового роста
Аналитики издания Форбес связывают резкое увеличение капитала Трампа с несколькими стратегическими активами и рыночной конъюнктурой:
Фактор / Направление активов
Механизм роста
Результат и влияние
Биржа и рынок акций
Рост стоимости акций его компаний и аффилированных активов
Увеличение чистого капитала на миллиарды долларов
Медиа и цифровые активы
Капитализация платформы Truth Social и других цифровых проектов
Рост интереса со стороны участников рынка и инвесторов
Недвижимость и стоимость бренда
Повышение цен на премиальную недвижимость под брендом Трампа
Укрепление общего портфеля активов
Реакция общественности и аналитиков
Ответ Трампа журналисту интерпретируется в политических и финансовых кругах США двояко:
Инвестиционная культура и рыночное благополучие: Сторонники и рыночные эксперты считают слова президента прагматичной истиной, отражающей мощный рост фондового рынка (Уолл-стрит) и получение высокой прибыли инвесторами;
Критика социального расслоения: Оппозиция и критики, напротив, резко оценивают это признание как признак оторванности от повседневных экономических проблем простых американцев, инфляции и той части населения, которая не владеет акциями на фондовом рынке.
Таким образом, очередной ироничный ответ Дональда Трампа с отсылкой к фондовому рынку вновь разжег глобальные дискуссии вокруг экономической политики и распределения богатства.
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