Состояние Трампа выросло на 3 млрд долларов? Его ответ «взорвал» соцсети

·4·Мир
Состояние Трампа выросло на 3 млрд долларов? Его ответ «взорвал» соцсети

Президент США Дональд Трамп вновь стал главной темой обсуждения в мировых СМИ из-за резкого и ироничного диалога с журналистом на очередной пресс-конференции.

В ходе беседы репортер, ссылаясь на недавнее расследование авторитетного журнала Форбес, обратил внимание на то, что после возвращения политика в президентское кресло его чистый капитал резко вырос. Однако нестандартная реакция и совет главы государства вызвали бурный резонанс в социальных сетях.

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Диалог между представителем прессы и президентом выглядел буквально следующим образом:

  • Вопрос репортера: «В статье журнала Форбес говорится, что с момента вашего возвращения на должность ваш чистый капитал вырос на 3 миллиарда долларов»;

  • Краткая реакция Трампа: «В мое время так было у всех (состояние всех выросло)»;

  • Возражение журналиста: «Мой чистый капитал не вырос на 3 миллиарда долларов»;

  • Финальный удар президента: «Вам тоже следовало владеть акциями».

Отчет Форбес и истинные причины финансового роста

Аналитики издания Форбес связывают резкое увеличение капитала Трампа с несколькими стратегическими активами и рыночной конъюнктурой:

Фактор / Направление активов

Механизм роста

Результат и влияние

Биржа и рынок акций

Рост стоимости акций его компаний и аффилированных активов

Увеличение чистого капитала на миллиарды долларов

Медиа и цифровые активы

Капитализация платформы Truth Social и других цифровых проектов

Рост интереса со стороны участников рынка и инвесторов

Недвижимость и стоимость бренда

Повышение цен на премиальную недвижимость под брендом Трампа

Укрепление общего портфеля активов

Реакция общественности и аналитиков

Ответ Трампа журналисту интерпретируется в политических и финансовых кругах США двояко:

  • Инвестиционная культура и рыночное благополучие: Сторонники и рыночные эксперты считают слова президента прагматичной истиной, отражающей мощный рост фондового рынка (Уолл-стрит) и получение высокой прибыли инвесторами;

  • Критика социального расслоения: Оппозиция и критики, напротив, резко оценивают это признание как признак оторванности от повседневных экономических проблем простых американцев, инфляции и той части населения, которая не владеет акциями на фондовом рынке.

Таким образом, очередной ироничный ответ Дональда Трампа с отсылкой к фондовому рынку вновь разжег глобальные дискуссии вокруг экономической политики и распределения богатства.

Дональд ТрампForbesTruth SocialЭкономика США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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