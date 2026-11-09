Узбекская фехтовальщица Санам Назарова завоевала бронзовую медаль на Кубке мира

·43·Спорт
Узбекская фехтовальщица Санам Назарова завоевала бронзовую медаль на Кубке мира
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Узбекская фехтовальщица Санам Назарова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по шпаге на Кубке мира среди молодежи, прошедшем в Манаме (Бахрейн).
  • В турнире, который проходил с 5 по 8 ноября, приняли участие 121 спортсмен из 23 стран.
  • Назарова одержала победы над представителями сборных Китая, Гонконга и Египта, дойдя до полуфинала.

В столице Бахрейна городе Манама завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди молодежи, прошедший в условиях бескомпромиссной борьбы.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, на этом престижном соревновании, в котором приняли участие 121 сильнейший молодой спортсмен из 23 стран мира, наша соотечественница Санам Назарова продемонстрировала высокое мастерство и удостоилась почетной бронзовой медали.

Сложный путь к медали

Молодая узбекская шпажистка на протяжении всего турнира действовала решительно и уверенно, одержав победу над представителями ведущих команд:

  • Уверенные победы в плей-офф: В процессе продвижения по турнирной сетке Назарова одержала серию побед над спортсменками из сборных Китая, Гонконга и Египта, которые считаются мировыми лидерами в фехтовании;

  • Интрига полуфинала: В полуфинальном этапе, где решалась судьба выхода в финал, наша соотечественница провела напряженный поединок против другой опытной представительницы Гонконга. В упорной борьбе соперница оказалась сильнее, и Назарова завершила Кубок мира с достойной бронзовой медалью.

Основные показатели этапа Кубка мира в Манаме

Показатель

Цифра / Деталь

Примечание

Дата соревнования

5–8 ноября

Четырехдневный официальный турнир

Город-хозяин

Манама (Бахрейн)

Официальный молодежный этап ФИЭ

Дисциплина

Шпага (Éпее)

Личные соревнования среди молодежи

Количество стран-участниц

23 страны

Высокая конкуренция международного уровня

Общее количество спортсменов

121 человек

Отобранные молодые фехтовальщики

Результат Узбекистана

Бронзовая медаль

Санам Назарова

Новое поколение узбекского фехтования

В последние годы системное внимание, уделяемое Федерацией фехтования Узбекистана подготовке молодежного состава, приносит свои плоды. Успех Санам Назаровой, которая сумела подняться на пьедестал Кубка мира, выделившись среди более чем 120 спортсменов, еще раз доказал, что резерв национальной сборной конкурентоспособен на международной арене.

Санам НазароваФехтованиеКубок мираФедерация фехтования Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шохиста Назарова завоевала бронзовую медаль на Айти-Нагоя-2026Шохиста Назарова завоевала бронзовую медаль на Айти-Нагоя-202628 сентября 14:56Покизахон Камолиддинова стала чемпионкой Азии в Аити-НагоеПокизахон Камолиддинова стала чемпионкой Азии в Аити-Нагое28 сентября 14:57«Манчестер Сити» проиграл 3 матча подряд: как Мареска собирается остановить кризис?«Манчестер Сити» проиграл 3 матча подряд: как Мареска собирается остановить кризис?Сегодня 19:58Жозе Моуринью признан лучшим тренером октября в Ла ЛигеЖозе Моуринью признан лучшим тренером октября в Ла ЛигеСегодня 19:54Легенда вернулась в большой футбол: Рауль Гонсалес назначен главным тренером «Реал Овьедо»Легенда вернулась в большой футбол: Рауль Гонсалес назначен главным тренером «Реал Овьедо»Сегодня 19:49«Ставлю 10 из 10»: что сказал Флик о чемпионском ходе «Барселоны»?«Ставлю 10 из 10»: что сказал Флик о чемпионском ходе «Барселоны»?Сегодня 19:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?