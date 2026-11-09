Узбекская фехтовальщица Санам Назарова завоевала бронзовую медаль на Кубке мира

В столице Бахрейна городе Манама завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди молодежи, прошедший в условиях бескомпромиссной борьбы.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, на этом престижном соревновании, в котором приняли участие 121 сильнейший молодой спортсмен из 23 стран мира, наша соотечественница Санам Назарова продемонстрировала высокое мастерство и удостоилась почетной бронзовой медали.

Сложный путь к медали

Молодая узбекская шпажистка на протяжении всего турнира действовала решительно и уверенно, одержав победу над представителями ведущих команд:

Уверенные победы в плей-офф: В процессе продвижения по турнирной сетке Назарова одержала серию побед над спортсменками из сборных Китая , Гонконга и Египта , которые считаются мировыми лидерами в фехтовании;

Интрига полуфинала: В полуфинальном этапе, где решалась судьба выхода в финал, наша соотечественница провела напряженный поединок против другой опытной представительницы Гонконга. В упорной борьбе соперница оказалась сильнее, и Назарова завершила Кубок мира с достойной бронзовой медалью.

Основные показатели этапа Кубка мира в Манаме

Показатель Цифра / Деталь Примечание Дата соревнования 5–8 ноября Четырехдневный официальный турнир Город-хозяин Манама (Бахрейн) Официальный молодежный этап ФИЭ Дисциплина Шпага (Éпее) Личные соревнования среди молодежи Количество стран-участниц 23 страны Высокая конкуренция международного уровня Общее количество спортсменов 121 человек Отобранные молодые фехтовальщики Результат Узбекистана Бронзовая медаль Санам Назарова

Новое поколение узбекского фехтования

В последние годы системное внимание, уделяемое Федерацией фехтования Узбекистана подготовке молодежного состава, приносит свои плоды. Успех Санам Назаровой, которая сумела подняться на пьедестал Кубка мира, выделившись среди более чем 120 спортсменов, еще раз доказал, что резерв национальной сборной конкурентоспособен на международной арене.