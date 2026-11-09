Легенда вернулась в большой футбол: Рауль Гонсалес назначен главным тренером «Реал Овьедо»

·48·Спорт
Легенда вернулась в большой футбол: Рауль Гонсалес назначен главным тренером «Реал Овьедо»

Легенда испанского футбола и мадридского «Реала», знаменитый в прошлом нападающий Рауль Гонсалес открыл новую важную страницу в своей тренерской карьере. 49-летний специалист назначен главным тренером команды «Реал Овьедо», выступающей в испанской Сегунде.

Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба. Согласно условиям соглашения, Рауль подписал с командой долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2028 года.

Легендарная карьера: 3-кратный победитель ЛЧ и мадридская школа

Рауль Гонсалес считается одним из самых ярких и титулованных нападающих в истории мирового футбола:

  • Игровая карьера: С 1994 по 2010 год на протяжении 16 сезонов защищал цвета «Реал Мадрида». Также в последующие годы выступал за немецкий «Шальке», катарский «Аль-Садд» и американский «Нью-Йорк Космос»;

  • Завоеванные трофеи: Как футболист он 6 раз становился чемпионом Испании, 3 раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов УЕФА;

  • 7-летний опыт в системе Мадрида: С 2018 по 2025 год он работал главным тренером в юношеских и молодежных командах «Реала» (в частности, в «Кастилье»), воспитав множество молодых талантов.

Текущее положение «Реал Овьедо» и задача перед Раулем

Команда из Астурии в настоящее время ведет борьбу за путевку в Ла Лигу во втором по силе дивизионе Испании — Сегунде:

Показатель

Цифра / Статус

Примечание

Турнир

Сегунда (Ла Лига 2)

2-й дивизион по силе

Проведенные туры

13 туров

Начальная часть сезона

Набранные очки

21 очко

Фиксируются стабильные результаты

Место в таблице

9-е место

Близко к зоне плей-офф и прямого выхода

Срок контракта

До июня 2028 года

Оказано доверие на 3,5 года

Руководство «Реал Овьедо», занимающего 9-ю строчку с 21 очком, поставило главной целью вывести команду в элиту испанского футбола — Ла Лигу, опираясь на опыт, тренерский потенциал и победный характер Рауля Гонсалеса. Кроме того, сын Рауля также выступает за резервную команду клуба — «Ветусту».

Рауль ГонсалесРеал ОвьедоСегундаРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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