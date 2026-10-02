«Если бы не я, ни Саудовской Аравии, ни Израиля бы не существовало»: Трамп сделал громкое заявление

·56·Мир
«Если бы не я, ни Саудовской Аравии, ни Израиля бы не существовало»: Трамп сделал громкое заявление

Президент США Дональд Трамп поднял настоящую бурю на арене международной политики своим очередным взрывным и беспрецедентно резким заявлением! В эксклюзивном интервью влиятельному журналу Тиме хозяин Белого дома открыто подчеркнул, что существование двух его мощнейших союзников на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии и государства Израиль — напрямую связано с его личной властью.

По мнению Трампа, если бы он не пришел к президентству, эти государства сегодня уже были бы стерты с карты мира. Ну а чем американский лидер объясняет подобное утверждение и как его слова были восприняты в дипломатических кругах?

«Они были бы стерты с лица земли»

В интервью журналу Тиме Дональд Трамп резко остановился на балансе сил на Ближнем Востоке и роли США:

  • О Саудовской Аравии: Трамп подчеркнул, что если бы не он, сегодня Саудовская Аравия вообще не существовала бы как государство;

  • Судьба Израиля: Президент расширил данное утверждение, добавив, что и государство Израиль также не сохранилось бы до сегодняшнего дня;

  • Абсолютная угроза: Глава Белого дома заявил, что без его жесткой политики и щита эти две страны были бы сметены с лица земли враждебными силами;

  • Выдвижение личного фактора на первый план: Трамп продолжает преподносить свое правление как единственную гарантию глобальной безопасности.

Шокирующее заявление Трампа журналу Тиме

«Если бы я не был президентом, сейчас Саудовская Аравия бы не существовала. И Израиля бы не было. Они были бы стерты с лица земли».

Это громкое заявление не только демонстрирует, сколь решающую роль играет Вашингтон в ближневосточной политике, но и наверняка вызовет серьезные дискуссии среди лидеров региона.

Основное содержание заявления Дональда Трампа

Государство / Объект

Личный вывод и утверждение Трампа

Вероятное последствие (в его интерпретации)

Саудовская Аравия

«Если бы не я, сегодня не существовала бы»

Находилась под угрозой исчезновения с карты

Израиль

«Они тоже не дожили бы до сегодняшнего дня»

«Были бы стерты с лица земли»

Главная причина

Твердая геополитическая защита США в этот период

Президентство Трампа преподносится как единственный фактор, спасший Ближний Восток

Источник

Влиятельный американский журнал Тиме

Специальное официальное интервью

А как вы думаете, насколько близки к правде подобные утверждения Дональда Трампа: действительно ли Саудовская Аравия и Израиль были бы уничтожены в крупных войнах, если бы не фактор США и Трампа, или же это обычный политический пиар?

Оставьте свое личное отношение в комментариях ниже и отправьте эту громкую новость, сотрясающую мировую политику, своим друзьям через Telegram!

Дональд ТрампСаудовская АравияИзраильжурнал Time
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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