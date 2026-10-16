«Вы доверяете Нетаньяху?»: неожиданное и откровенное признание Трампа наделало шуму

Президент США Дональд Трамп в ходе короткой сессии вопросов и ответов с журналистами в Белом доме неожиданно твердо и откровенно ответил на вопрос об их личных и политических отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На прямой вопрос представителя СМИ о доверии к израильскому коллеге Трамп отреагировал в манере, далекой от привычного дипломатического стиля.

Короткий и острый диалог: Детали вопросника

Беседа между журналистом и американским лидером выглядела следующим образом:

Вопрос журналиста: «Господин президент, вы доверяете Биньямину Нетаньяху?»;

Ответ Дональда Трампа: «Честно говоря, я никому не доверяю».

Политический смысл заявления: Что говорят эксперты?

Этот холодный и жесткий ответ Трампа вызвал бурные обсуждения среди международных аналитиков и в политических кругах:

Прагматичный и осторожный подход: Трамп в очередной раз продемонстрировал, что в международной политике опирается не на личную дружбу и эмоции, а исключительно на конкретные интересы и результаты;

Сложность в отношениях: Тот факт, что вопрос касался именно Нетаньяху, а Трамп использовал общую формулу «никому не доверяю», означает, что связи между двумя политиками строятся не на безоговорочном доверии, как прежде, а на сложном геополитическом балансе;

Сигнал в большой политике: Данное заявление показывает, что, несмотря на продолжающийся официальный союз между Вашингтоном и Тель-Авивом, при принятии любых решений США считают свои национальные интересы абсолютным приоритетом.

Это признание Трампа в очередной раз доказывает, что на международной арене большая политика — это поле не личной преданности, а постоянных испытаний и бдительности.