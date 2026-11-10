Небо закрыто, звуки взрывов: что произошло в столице Саудовской Аравии?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В утро вторника в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, раздались звуки серии мощных взрывов.
- После этого инцидента международный аэропорт имени короля Фахда в восточном регионе страны был экстренно закрыт, а все рейсы приостановлены.
- По аналитическим оценкам СМИ, данная ситуация может быть связана с ударами дронов или ракет, нанесенными вооруженными силами Йемена (хуситами).
Утром во вторник в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, раздались звуки серии мощных взрывов. Как сообщает издание Араб Джурнал со ссылкой на агентство Франс Пресс (AFP), неожиданные взрывы вызвали серьезную обеспокоенность в городе и его окрестностях. Вслед за инцидентом важный аэропорт, расположенный в восточном регионе Королевства, был экстренно закрыт.
Полеты приостановлены: данные Флигхтрадар24
Согласно данным портала Флигхтрадар24, отслеживающего международные авиаперелеты, международный аэропорт имени короля Фахда, расположенный на востоке Саудовской Аравии, временно полностью прекратил свою деятельность. Десятки рейсов, направлявшихся в аэропорт или планировавших вылет, были отменены или перенаправлены по альтернативным маршрутам.
На данный момент официальный Эр-Рияд не предоставил исчерпывающего заявления о точных причинах взрывов и деталях приостановки авиасообщения. По аналитическим оценкам СМИ, это событие может быть связано с очередными ударами дронов или ракет, нанесенными вооруженными силами Йемена (хуситами) в ответ на военную кампанию и блокаду со стороны Саудовской Аравии.
Параметры события
Информация из официальных и открытых источников
Время и место происшествия
Утро вторника, столица Саудовской Аравии Эр-Рияд
Основной признак
Серия мощных звуков взрывов, раздавшихся по всему городу
Авиационные ограничения
Закрыт международный аэропорт имени короля Фахда в восточном регионе
Источники
AFP, Араб Джурнал, служба мониторинга Флигхтрадар24
Вероятная причина
Ракетные удары и атаки дронов вооруженных сил Йемена (хуситов)
Текущая ситуация
Официальные органы проводят расследование, усилены меры авиационной безопасности
«Звуки взрывов в саудовской столице и экстренное закрытие крупного аэропорта означают, что системы противовоздушной обороны Королевства приведены в состояние повышенной боевой готовности».
Цели хуситов: угроза стратегическим и экономическим объектам
В последние дни йеменские хуситы значительно усилили атаки на аэропорты, военные базы и объекты стратегической экономической инфраструктуры на территории Саудовской Аравии. Они объясняют эти удары как законную ответную меру на военные действия и блокаду, проводимые коалицией во главе с Саудовской Аравией против народа Йемена.
В настоящее время службы безопасности и силы обороны проводят всестороннюю оценку ситуации вокруг аэропорта и столицы. Нефтяная и логистическая инфраструктура в регионе переведена в режим усиленной охраны.
Как вы считаете, приведут ли эти очередные взрывы и авиаудары на Ближнем Востоке к разжиганию нового масштабного регионального конфликта? Поделитесь своим мнением в комментариях.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…