Небо закрыто, звуки взрывов: что произошло в столице Саудовской Аравии?

Утром во вторник в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, раздались звуки серии мощных взрывов. Как сообщает издание Араб Джурнал со ссылкой на агентство Франс Пресс (AFP), неожиданные взрывы вызвали серьезную обеспокоенность в городе и его окрестностях. Вслед за инцидентом важный аэропорт, расположенный в восточном регионе Королевства, был экстренно закрыт.

Полеты приостановлены: данные Флигхтрадар24

Согласно данным портала Флигхтрадар24, отслеживающего международные авиаперелеты, международный аэропорт имени короля Фахда, расположенный на востоке Саудовской Аравии, временно полностью прекратил свою деятельность. Десятки рейсов, направлявшихся в аэропорт или планировавших вылет, были отменены или перенаправлены по альтернативным маршрутам.

На данный момент официальный Эр-Рияд не предоставил исчерпывающего заявления о точных причинах взрывов и деталях приостановки авиасообщения. По аналитическим оценкам СМИ, это событие может быть связано с очередными ударами дронов или ракет, нанесенными вооруженными силами Йемена (хуситами) в ответ на военную кампанию и блокаду со стороны Саудовской Аравии.