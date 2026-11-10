Крупный шпионский скандал: главу Nvidia подозревают в связях с китайским агентом

Корпорация Nvidia, считающаяся абсолютным лидером революции в области искусственного интеллекта, столкнулась с самым серьезным кризисом безопасности в своей истории. По сообщению авторитетного британского издания Те Финанкиал Тимес, совет директоров компании начал официальное внутреннее расследование в связи с тем, что генеральный директор (CEO) Дженсен Хуанг мог стать целью масштабной разведывательной операции китайских спецслужб.

В ситуацию, потрясшую Кремниевую долину и мировой рынок чипов, уже вмешались Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Конгресс.

Официальное признание Хуанга и «сингапурский след»

По данным Те Финанкиал Тимес, Дженсен Хуанг направил коллективу компании специальное письмо, в котором открыто признал наличие у него внебрачных личных связей. Взяв на себя полную ответственность за случившееся, он принес искренние извинения своей семье и сотрудникам компании. В то же время совет директоров Nvidia подчеркнул, что Хуанг полностью сотрудничает со следствием и пока остается на своем посту.