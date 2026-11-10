Крупный шпионский скандал: главу Nvidia подозревают в связях с китайским агентом

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Крупный шпионский скандал: главу Nvidia подозревают в связях с китайским агентом

Корпорация Nvidia, считающаяся абсолютным лидером революции в области искусственного интеллекта, столкнулась с самым серьезным кризисом безопасности в своей истории. По сообщению авторитетного британского издания Те Финанкиал Тимес, совет директоров компании начал официальное внутреннее расследование в связи с тем, что генеральный директор (CEO) Дженсен Хуанг мог стать целью масштабной разведывательной операции китайских спецслужб.

В ситуацию, потрясшую Кремниевую долину и мировой рынок чипов, уже вмешались Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Конгресс.

Официальное признание Хуанга и «сингапурский след»

По данным Те Финанкиал Тимес, Дженсен Хуанг направил коллективу компании специальное письмо, в котором открыто признал наличие у него внебрачных личных связей. Взяв на себя полную ответственность за случившееся, он принес искренние извинения своей семье и сотрудникам компании. В то же время совет директоров Nvidia подчеркнул, что Хуанг полностью сотрудничает со следствием и пока остается на своем посту.

В центре расследования находится предпринимательница Элис Хуанг, связанная с сингапурской компанией Мегаспид. Согласно выводам американских спецслужб, она является тайным агентом Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая и занималась сбором информации об американских технологиях искусственного интеллекта и стратегических полупроводниках.

Объект и аспекты расследования

Официальные данные и детали

Основной фигурант

Дженсен Хуанг (основатель и гендиректор Nvidia)

Подозреваемая

Элис Хуанг (предпринимательница, связанная с компанией Мегаспид)

Суть обвинения

Шпионаж в интересах Министерства государственной безопасности Китая

Реакция Хуанга

Признал личную связь, принес извинения, сотрудничает со следствием

Контролирующие органы

Конгресс США, ФБР (FBI) и совет директоров Nvidia

Утечка технологий

На данный момент подтверждений утечки данных о секретных чипах в Пекин нет

«Технологическая холодная война между США и Китаем теперь дошла до личных отношений и круга доверия руководителей высшего звена — здесь цена ошибки исчисляется триллионами долларов».

Новое напряжение между Вашингтоном и Пекином

Данное событие быстро приобрело характер геополитического столкновения. Законодатели-республиканцы в Конгрессе США потребовали от корпорации Nvidia срочный отчет о гарантиях национальной безопасности и защищенности коммерческих тайн. В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая расценило все обвинения как «вымышленную и беспочвенную провокацию».

На сегодняшний день не было представлено прямых доказательств того, что важные государственные секреты, касающиеся передовых чипов или архитектуры искусственного интеллекта Nvidia, попали в распоряжение Китая. Расследование продолжается, однако этот конфликт может бросить серьезную тень на будущее самой дорогой технологической компании мира.

Как вы считаете, связан ли этот конфликт с утечкой технологий Nvidia в Китай или это политическое давление, организованное против руководителя гиганта Кремниевой долины? Выскажите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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