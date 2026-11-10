В преддверии закрытых трехсторонних консультаций, которые должны начаться в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, администрация президента США Дональда Трампа разработала секретный план, радикально меняющий территориальное устройство Украины. Согласно экстренной информации влиятельного британского журнала Те Экономист, на фоне тяжелой ситуации на фронте стратеги Белого дома предлагают искусственное перераспределение юридических и административных карт, чтобы обойти бескомпромиссные требования сторон.

Манипуляции с картами: войдут ли города Донбасса в состав соседних областей?

Закулисный план, подготовленный Вашингтоном, предусматривает переписывание внутренних административных границ Украины. Согласно ему, предлагается юридически включить подконтрольные Украине территории Донбасса в состав соседних областей (например, Днепропетровской или Харьковской).

По мнению американских посредников, эта административная манипуляция должна одновременно служить двум противоположным целям:

Россия сможет объявить о полном контроле над прежними границами Донецкой и Луганской областей в рамках своих административных претензий. Украина же сможет показать, что сохранила эти стратегические населенные пункты в своей юрисдикции путем их искусственного подчинения соседним областям.

Кроме того, администрация Трампа продвигает отмену ряда санкций в отношении энергетического сектора России, однако Киев и Европейский союз резко выступают против этого предложения.

Основные звенья плана Предложение администрации Трампа Ожидаемая политическая и военная реакция Территориальный статус Юридическое включение городов Донбасса в соседние области Искусственные изменения на бумаге не решают реальную ситуацию на фронте «Победа» для России Возможность объявить о полном взятии границ ДНР и ЛНР Москва стремится не к косметическим изменениям, а к полной демилитаризации «Компромисс» для Украины Административная маскировка, показывающая, что территории не потеряны Рассматривается как попытка режима в Киеве сохранить лицо Энергетические санкции Снятие ограничений с нефтегазового сектора России Сталкивается с решительными возражениями Украины и Евросоюза

«Предлагаемая США искусственная замена административных границ — это попытка сохранить политический авторитет Киева перед лицом острого кризиса на фронте и склонить участников саммита к ложному компромиссу».

Жесткая позиция Москвы и «планы на бумаге»

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина по итогам войны приобретет «несколько иную форму и вид». Однако, по мнению политических аналитиков, маловероятно, что российская сторона согласится на подобные юридические уловки и виртуальные чертежи на карте.

Кремль требует не просто заморозки линии фронта или смены названий для прекращения конфликта, а полного устранения первопричин кризиса — демилитаризации, нейтрального статуса Украины и железных гарантий в архитектуре евразийской безопасности. Это может превратить план, подготовленный США перед саммитом в Абу-Даби, в простую «меру на бумаге».

Как вы считаете, сможет ли искусственное перераспределение границ на карте и смягчение санкций остановить войну, или это станет причиной новых конфликтов? Выразите свое мнение в комментариях.