IBF обновила рейтинг: четыре узбекских боксера в числе сильнейших

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала новый рейтинг профессиональных боксеров. В обновленный список вошли четыре узбекских бойца. Баходир Джалолов, Исраил Мадримов и Муроджон Ахмадалиев сохранили свои позиции, в то время как Миразизбек Мирзахалилов поднялся на три строчки и занял 13-е место.