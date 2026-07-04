Франция понесла серьезную потерю: сыграет против Парагвая без Чуамени

Сборная Франции понесла серьезную потерю накануне 1/8 финала чемпионата мира. Полузащитник команды Орельен Чуамени из-за травмы не сможет выйти на поле в важном матче против Парагвая.

Чуамени получил травму на тренировке

По сообщению RMC Sport, 26-летний футболист получил травму бедра в процессе тренировки.

По этой причине Чуамени пропустит матч плей-офф против Парагвая. Когда он вернется в строй, пока не сообщается.

Его место может занять Ману Коне

Тренерский штаб сборной Франции рассматривает возможность выпустить Ману Коне в основном составе на замену Чуамени.

На текущем чемпионате мира Чуамени успел сыграть за Францию в трех матчах.

Франция крупно обыграла Швецию

Подопечные Дидье Дешама уверенно победили сборную Швеции со счетом 3:0 на стадии 1/16 финала.

Благодаря этой победе французы вышли в 1/8 финала, однако перед следующим матчем потеряли одного из своих основных полузащитников.

Парагвай сенсационно выбил Германию

Сборная Парагвая, в свою очередь, сотворила большую сенсацию на первой стадии плей-офф.

Южноамериканцы не смогли выявить победителя с Германией в основное и дополнительное время. В серии пенальти они одолели «бундестим» и вышли в следующий этап.

Теперь Франция без Чуамени будет бороться против Парагвая, уже успевшего сотворить сенсацию.