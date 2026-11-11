Бразильский футбол на пороге крупных убытков из-за запрета онлайн-ставок

Бразильская конфедерация футбола (КБФ) официально оценила финансовый ущерб, который запрет онлайн-ставок в стране нанесет местной футбольной системе. На открытых слушаниях в Федеральном верховном суде было объявлено, что из-за новых ограничений только в 2027 году убытки бразильского футбола составят примерно 420 миллионов реалов (около 80 миллионов долларов). Более того, в ближайшие годы этот финансовый ущерб может еще больше возрасти.

Миллионные контракты между букмекерами и клубами

Согласно данным, представленным конфедерацией, в настоящее время букмекерские компании являются основными (титульными) спонсорами 27 из 40 клубов двух высших дивизионов чемпионата Бразилии. Общая стоимость этих спонсорских контрактов составляет около 1 миллиарда реалов, что равно 35 процентам от всех спонсорских доходов этих команд.

По мнению КБФ, уход букмекеров с рынка приведет к резкому падению стоимости спонсорских соглашений. В результате, чтобы покрыть возникшие финансовые дыры и убытки, клубы будут вынуждены активнее продавать своих футболистов, что, в свою очередь, окажет серьезное влияние на трансферный рынок.