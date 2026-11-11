Бразильский футбол на пороге крупных убытков из-за запрета онлайн-ставок
Бразильская конфедерация футбола (КБФ) официально оценила финансовый ущерб, который запрет онлайн-ставок в стране нанесет местной футбольной системе. На открытых слушаниях в Федеральном верховном суде было объявлено, что из-за новых ограничений только в 2027 году убытки бразильского футбола составят примерно 420 миллионов реалов (около 80 миллионов долларов). Более того, в ближайшие годы этот финансовый ущерб может еще больше возрасти.
Миллионные контракты между букмекерами и клубами
Согласно данным, представленным конфедерацией, в настоящее время букмекерские компании являются основными (титульными) спонсорами 27 из 40 клубов двух высших дивизионов чемпионата Бразилии. Общая стоимость этих спонсорских контрактов составляет около 1 миллиарда реалов, что равно 35 процентам от всех спонсорских доходов этих команд.
По мнению КБФ, уход букмекеров с рынка приведет к резкому падению стоимости спонсорских соглашений. В результате, чтобы покрыть возникшие финансовые дыры и убытки, клубы будут вынуждены активнее продавать своих футболистов, что, в свою очередь, окажет серьезное влияние на трансферный рынок.
Финансовые и организационные показатели
Детали и данные
Оценочный убыток в 2027 году
Около 420 млн реалов (около 80 млн долларов)
Количество спонсируемых клубов
Титульный спонсор 27 из 40 клубов
Общая стоимость контрактов
Около 1 миллиарда реалов
Доля спонсорства
35 процентов от всех спонсорских доходов клубов
Ситуация в Серии А (ранее)
Букмекеры были титульными спонсорами 14 из 20 клубов
«Для всего бразильского футбола возникнет эффект снежного кома. Вся экосистема потеряет свою ценность. Мы призываем правительство найти сбалансированное решение, которое защитит здоровье населения и учтет экономические интересы футбола», — говорится в официальном заявлении конфедерации.
Принятие закона и прекращение букмекерской деятельности
Напомним, что 25 сентября текущего года президент Бразилии Лула да Силва подписал документ, полностью запрещающий букмекерскую деятельность и рекламу азартных игр. После этого, начиная с 6 октября, сайты и мобильные приложения всех легальных операторов были вынуждены прекратить свою деятельность. До введения ограничений букмекеры выступали в качестве основных спонсоров 14 из 20 клубов бразильской Серии А.
Как вы считаете, не приведут ли такие жесткие запреты, введенные правительством ради здоровья населения, к резкому снижению экономической стабильности бразильского футбола? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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