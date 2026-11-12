В России предложили исключить шоколад Сникерс и Твикс из новогодних подарков

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В России предложили исключить шоколад Сникерс и Твикс из новогодних подарков

В России представители общественности выступили с инициативой изменить состав новогодних подарков, предназначенных для детей. Они предлагают убрать из подарочных наборов такие популярные шоколадные батончики, как Сникерс, Марс, Твикс и Бунтй, заменив их сладостями отечественного производства.

По мнению авторов инициативы, это поможет привить детям интерес и любовь к местной продукции. Они выступают за то, чтобы приучать подрастающее поколение выбирать сладости, произведенные в России.

Стоит отметить, что авторы данной инициативы ранее также выступали против продажи пиццы в российских школах.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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