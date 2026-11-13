Вертолет рухнул на жилой дом, вызвав пожар: все подробности трагедии в Малатье
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- 12 ноября 2026 года в провинции Малатья в Турции четыре военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета Сикорскй С-70.
- После происшествия в районе Саманкей, округ Ешильюрт, вертолет упал на близлежащий жилой дом и вызвал пожар, однако среди местных жителей пострадавших нет.
- Жертвами трагедии стали майора-пилоты Эрдем Чимен и Орхун Пинар, а также технические специалисты Хусейн Зехир и Серкан Ондер.
Вечером 12 ноября 2026 года в восточной части Турции, в провинции Малатья, произошла трагедия, потрясшая общественность страны. В результате крушения военного вертолета Сикорскй С-70 на борту четверо военнослужащих погибли.
Место происшествия и последствия
Чрезвычайное происшествие случилось около 18:45 в провинции Малатья, в районе Саманкей, округ Ешильюрт. После падения вертолета возник сильный пожар, пламя перекинулось на один из близлежащих жилых домов.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи (АФАД) и профессиональные пожарные расчеты, которые быстро ликвидировали возгорание. Официально подтверждено, что среди местных жителей пострадавших нет.
Основные детали происшествия
Данные и показатели
Дата и время
12 ноября 2026 года, около 18:45
Местоположение
Провинция Малатья, округ Ешильюрт (район Саманкей)
Воздушное судно
Сикорскй С-70 (экспортная версия Блак Хавк)
Жертвы
4 военнослужащих (2 майора-пилота и 2 техника)
Ситуация на земле
Дом загорелся, спасатели АФАД потушили пожар
Имена погибших и официальное заявление
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией и раскрыл личности погибших. В результате крушения:
Два майора-пилота — Эрдем Чимен и Орхун Пинар;
Два технических специалиста — Хусейн Зехир и Серкан Ондер ушли из жизни.
Ход расследования и информация о вертолете
Причины крушения военного вертолета пока остаются неизвестными. Главная прокуратура Малатьи незамедлительно начала официальное уголовное расследование, на месте происшествия работает группа специальных прокуроров.
Для справки, Сикорскй С-70 (экспортная версия известного вертолета Блак Хавк) является надежным многоцелевым военным вертолетом, широко используемым Вооруженными силами Турции для перевозки личного состава, военной логистики и поисково-спасательных операций.
Как вы считаете, какие технические или погодные факторы чаще всего приводят к внезапным крушениям таких сложных военных вертолетов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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