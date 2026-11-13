Вертолет рухнул на жилой дом, вызвав пожар: все подробности трагедии в Малатье

Вечером 12 ноября 2026 года в восточной части Турции, в провинции Малатья, произошла трагедия, потрясшая общественность страны. В результате крушения военного вертолета Сикорскй С-70 на борту четверо военнослужащих погибли.

Место происшествия и последствия

Чрезвычайное происшествие случилось около 18:45 в провинции Малатья, в районе Саманкей, округ Ешильюрт. После падения вертолета возник сильный пожар, пламя перекинулось на один из близлежащих жилых домов.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи (АФАД) и профессиональные пожарные расчеты, которые быстро ликвидировали возгорание. Официально подтверждено, что среди местных жителей пострадавших нет.

Основные детали происшествия Данные и показатели Дата и время 12 ноября 2026 года, около 18:45 Местоположение Провинция Малатья, округ Ешильюрт (район Саманкей) Воздушное судно Сикорскй С-70 (экспортная версия Блак Хавк) Жертвы 4 военнослужащих (2 майора-пилота и 2 техника) Ситуация на земле Дом загорелся, спасатели АФАД потушили пожар

Имена погибших и официальное заявление

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией и раскрыл личности погибших. В результате крушения:

Два майора-пилота — Эрдем Чимен и Орхун Пинар ;

Два технических специалиста — Хусейн Зехир и Серкан Ондер ушли из жизни.

Ход расследования и информация о вертолете

Причины крушения военного вертолета пока остаются неизвестными. Главная прокуратура Малатьи незамедлительно начала официальное уголовное расследование, на месте происшествия работает группа специальных прокуроров.

Для справки, Сикорскй С-70 (экспортная версия известного вертолета Блак Хавк) является надежным многоцелевым военным вертолетом, широко используемым Вооруженными силами Турции для перевозки личного состава, военной логистики и поисково-спасательных операций.

Как вы считаете, какие технические или погодные факторы чаще всего приводят к внезапным крушениям таких сложных военных вертолетов? Оставляйте свое мнение в комментариях!