Вертолет рухнул на жилой дом, вызвав пожар: все подробности трагедии в Малатье

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Вертолет рухнул на жилой дом, вызвав пожар: все подробности трагедии в Малатье
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  • 12 ноября 2026 года в провинции Малатья в Турции четыре военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета Сикорскй С-70.
  • После происшествия в районе Саманкей, округ Ешильюрт, вертолет упал на близлежащий жилой дом и вызвал пожар, однако среди местных жителей пострадавших нет.
  • Жертвами трагедии стали майора-пилоты Эрдем Чимен и Орхун Пинар, а также технические специалисты Хусейн Зехир и Серкан Ондер.

Вечером 12 ноября 2026 года в восточной части Турции, в провинции Малатья, произошла трагедия, потрясшая общественность страны. В результате крушения военного вертолета Сикорскй С-70 на борту четверо военнослужащих погибли.

Место происшествия и последствия

Чрезвычайное происшествие случилось около 18:45 в провинции Малатья, в районе Саманкей, округ Ешильюрт. После падения вертолета возник сильный пожар, пламя перекинулось на один из близлежащих жилых домов.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи (АФАД) и профессиональные пожарные расчеты, которые быстро ликвидировали возгорание. Официально подтверждено, что среди местных жителей пострадавших нет.

Основные детали происшествия

Данные и показатели

Дата и время

12 ноября 2026 года, около 18:45

Местоположение

Провинция Малатья, округ Ешильюрт (район Саманкей)

Воздушное судно

Сикорскй С-70 (экспортная версия Блак Хавк)

Жертвы

4 военнослужащих (2 майора-пилота и 2 техника)

Ситуация на земле

Дом загорелся, спасатели АФАД потушили пожар

Имена погибших и официальное заявление

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией и раскрыл личности погибших. В результате крушения:

  • Два майора-пилота — Эрдем Чимен и Орхун Пинар;

  • Два технических специалиста — Хусейн Зехир и Серкан Ондер ушли из жизни.

Ход расследования и информация о вертолете

Причины крушения военного вертолета пока остаются неизвестными. Главная прокуратура Малатьи незамедлительно начала официальное уголовное расследование, на месте происшествия работает группа специальных прокуроров.

Для справки, Сикорскй С-70 (экспортная версия известного вертолета Блак Хавк) является надежным многоцелевым военным вертолетом, широко используемым Вооруженными силами Турции для перевозки личного состава, военной логистики и поисково-спасательных операций.

Как вы считаете, какие технические или погодные факторы чаще всего приводят к внезапным крушениям таких сложных военных вертолетов? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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