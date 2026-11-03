Страшная катастрофа на Эвересте: на высоте 4200 метров столкнулись два вертолета (видео)

·71·Мир
Страшная катастрофа на Эвересте: на высоте 4200 метров столкнулись два вертолета (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В результате столкновения двух вертолетов компаний Фиштаил Air и Дйнастй Air на вертолетной площадке в деревне Фериче (Фериче) в Непале один человек погиб, а трое получили травмы.
  • Согласно предварительным исследованиям, катастрофа произошла на высоте 4200–4371 метра.
  • Причиной инцидента стали неправильное взаимодействие и недопонимание между пилотами.

В Непале, у подножия высочайшей вершины мира — Эвереста, произошла тяжелая авиакатастрофа, закончившаяся человеческими жертвами. На высоте около 4200–4371 метра над уровнем моря, на вертолетной площадке в деревне Фериче (Фериче), расположенной чуть ниже базового лагеря Эвереста, при посадке столкнулись два коммерческих воздушных судна.

В результате этой трагедии погиб один турист, еще трое получили тяжелые травмы.

Как произошла катастрофа: столкновение винтов в воздухе

На видеозаписях четко запечатлены моменты приближения двух вертолетов к площадке, их посадка и последовавшая за этим катастрофа:

  • Недопонимание между пилотами: Согласно предварительному расследованию, причиной столкновения стало неверное взаимодействие и недопонимание между пилотами. Поскольку площадка на такой высоте находится вне зоны контроля диспетчерской вышки аэропорта Лукла, экипажи должны были действовать самостоятельно, используя открытую радиосвязь;

  • Столкновение винтов и падение: В момент, когда один вертолет совершал посадку на заснеженную площадку, второй приблизился к нему слишком близко, и вращающиеся винты задели друг друга. В результате воздушные суда сильно тряхнуло, они рухнули на заснеженную землю и развалились на части;

  • Участвовавшие компании: В катастрофу попали вертолеты, принадлежащие непальским частным авиакомпаниям Фиштаил Air и Дйнастй Air. Один из них перевозил туристов, эвакуируемых с гор, а другой был занят транспортировкой экспедиционных грузов.

Жертвы, пострадавшие и сезонная загруженность

После инцидента были незамедлительно организованы спасательные и медицинские мероприятия:

  • Погиб один турист: 47-летний гражданин Индии, находившийся на борту вертолета Фиштаил Air, скончался на месте происшествия от полученных травм;

  • Пострадавшие отправлены в Катманду: Еще один турист с того же борта — гражданин Новой Зеландии, а также пилоты обоих вертолетов были эвакуированы с тяжелыми травмами различной степени тяжести в центральную больницу столицы страны — Катманду;

  • Давление в пик сезона: В настоящее время в Гималаях в самом разгаре осенний треккинговый сезон. После недавних сильных снегопадов, как только погода улучшилась, поток тысяч альпинистов и туристов в горы увеличил интенсивность вертолетных рейсов в районе Фериче и Луклы в несколько раз.

В настоящее время Управлением гражданской авиации Непала создана официальная комиссия по расследованию нарушений правил безопасности полетов, ведутся следственные действия.

НепалЭверестFishtail AirDynasty Air
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислородаНа Эвересте нашли живым мужчину, который 6 дней провел без еды и кислорода4 июня 22:51Эверест тоже превращается в свалку: плачевная картина на самой высокой вершине мираЭверест тоже превращается в свалку: плачевная картина на самой высокой вершине мира13 сентября 23:32В Непале гигантский оползень обрушил часть горы в реку (видео)В Непале гигантский оползень обрушил часть горы в реку (видео)29 сентября 11:43Ученые назвали истинную причину страшной трагедии в Непале и ТибетеУченые назвали истинную причину страшной трагедии в Непале и Тибете18 сентября 16:25Спутниковая связь Huawei спасла жизнь человеку во время оползня в НепалеСпутниковая связь Huawei спасла жизнь человеку во время оползня в Непале31 августа 11:59Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?12 июля 13:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца