Страшная катастрофа на Эвересте: на высоте 4200 метров столкнулись два вертолета (видео)

В Непале, у подножия высочайшей вершины мира — Эвереста, произошла тяжелая авиакатастрофа, закончившаяся человеческими жертвами. На высоте около 4200–4371 метра над уровнем моря, на вертолетной площадке в деревне Фериче (Фериче), расположенной чуть ниже базового лагеря Эвереста, при посадке столкнулись два коммерческих воздушных судна.

В результате этой трагедии погиб один турист, еще трое получили тяжелые травмы.

Как произошла катастрофа: столкновение винтов в воздухе

На видеозаписях четко запечатлены моменты приближения двух вертолетов к площадке, их посадка и последовавшая за этим катастрофа:

Недопонимание между пилотами: Согласно предварительному расследованию, причиной столкновения стало неверное взаимодействие и недопонимание между пилотами. Поскольку площадка на такой высоте находится вне зоны контроля диспетчерской вышки аэропорта Лукла, экипажи должны были действовать самостоятельно, используя открытую радиосвязь;

Столкновение винтов и падение: В момент, когда один вертолет совершал посадку на заснеженную площадку, второй приблизился к нему слишком близко, и вращающиеся винты задели друг друга. В результате воздушные суда сильно тряхнуло, они рухнули на заснеженную землю и развалились на части;

Участвовавшие компании: В катастрофу попали вертолеты, принадлежащие непальским частным авиакомпаниям Фиштаил Air и Дйнастй Air. Один из них перевозил туристов, эвакуируемых с гор, а другой был занят транспортировкой экспедиционных грузов.

Жертвы, пострадавшие и сезонная загруженность

После инцидента были незамедлительно организованы спасательные и медицинские мероприятия:

Погиб один турист: 47-летний гражданин Индии, находившийся на борту вертолета Фиштаил Air, скончался на месте происшествия от полученных травм;

Пострадавшие отправлены в Катманду: Еще один турист с того же борта — гражданин Новой Зеландии, а также пилоты обоих вертолетов были эвакуированы с тяжелыми травмами различной степени тяжести в центральную больницу столицы страны — Катманду;

Давление в пик сезона: В настоящее время в Гималаях в самом разгаре осенний треккинговый сезон. После недавних сильных снегопадов, как только погода улучшилась, поток тысяч альпинистов и туристов в горы увеличил интенсивность вертолетных рейсов в районе Фериче и Луклы в несколько раз.

В настоящее время Управлением гражданской авиации Непала создана официальная комиссия по расследованию нарушений правил безопасности полетов, ведутся следственные действия.